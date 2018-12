Nave espacial llegará más allá de Plutón

El próximo 1.° de enero, la nave no tripulada de la Nasa New Horizons sobrevolará un objetivo histórico: una reliquia congelada del Sistema Solar que a unos 6.400 millones de kilómetros de distancia constituye el lugar más distante jamás estudiado. El objeto cósmico, conocido como Ultima Thule, tiene aproximadamente el tamaño de Washington, capital de Estados Unidos, y orbita en el oscuro y frío Cinturón de Kuiper, aproximadamente 1.000 millones de millas más allá de Plutón. Hasta ese momento, cómo se ve y cómo está formado sigue siendo un misterio. “Esta es una cápsula de tiempo que nos llevará 4.500 millones de años atrás, al nacimiento del Sistema Solar”, dijo Alan Stern, el investigador principal del proyecto.

Una cámara a bordo de la nave espacial está actualmente enfocada en Ultima Thule, para que los científicos puedan tener una mejor idea de su forma y formación, ya sea un objeto o varios. “Nunca antes hemos estado en un objeto como este”, dijo Kelsi Singer, investigador del New Horizons en el Southwest Research Institute. Casi un día antes “empezaremos a ver cuál es la forma real del objeto”, explicó. La nave entró en “modo de encuentro” el 26 de diciembre, y está “muy sana”.



La comunicación con la nave tan lejana lleva seis horas y ocho minutos de cada lado, o 12 horas 15 minutos ida y vuelta. El primero de enero a las 10:29 a. m. (15H29 GMT) se esperará la llamada al hogar de New Horizons, que indicará si sobrevivió a la aproximación, a una distancia de solo 3.500 km. Hasta entonces, New Horizons continúa viajando a través del espacio a 51.500 kilómetros por hora, recorriendo casi un millón de millas por día. Los científicos de la Nasa están esperando ansiosamente las primeras imágenes. “Debido a que esta es una misión de sobrevuelo, solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien”, dijo Alice Bowman, gerente de operaciones.



La nave espacial, que se lanzó en 2006, capturó impresionantes imágenes de Plutón cuando voló por este astro en 2015. Stern añadió que con un pasaje tan cercano de la sonda, las imágenes que la nave obtendrá serán de una mejor resolución que las logradas de Plutón.



Ultima Thule, una frase en latín que significa “un lugar más allá del mundo conocido”, se ubica a 6.500 millones de kilómetros del Sol y demora casi 300 años en orbitarlo.

“Desde un punto de vista científico, creo que cuando empezamos esta misión nunca pensamos en poder alcanzar lo que hemos logrado; estamos muy entusiasmados”, dijo Stern en una entrevista con el sitio web planetary.org.



AFP