¿Qué buscará la misión Lucy de la Nasa en los asteroides troyanos?

La Nasa los define como cápsulas del tiempo desde el nacimiento de nuestro sistema solar, hace más de 4.000 millones de años. Esto debido a que se cree que los enjambres de asteroides troyanos son restos del material primordial que formó los planetas exteriores.



Los troyanos orbitan alrededor del Sol en dos grupos sueltos; uno delante de Júpiter, en su camino, y el otro detrás.



Ilustración artística de Lucy estudiando uno de los asteroides troyanos. Foto: Nasa

Su nombre hace referencia a la gran guerra que enfrentó a la ciudad de Troya con Grecia en la antigüedad. Así han sido bautizados con nombres de participantes de ese conflicto. Por ejemplo, el primer troyano descubierto en 1906 por el astrónomo alemán Max Wolff fue llamado Aquiles. También hay otros que hacen referencia a héroes de la épica historia, como Héctor, Agamenón, Diomedes y Patroclo.



Se considera que son pequeñas reliquias fósiles porque, según explica Santiago Vargas, asfrofísico del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, a diferencia de los planetas, donde innumerables procesos han transformado los elementos, en los asteroides el material está prácticamente inalterado.



“Estudiar sus propiedades contribuirá a dar un paso necesario para completar la historia del origen y evolución del sistema solar, de la formación de planetas e incluso del origen mismo de la vida en la Tierra”, asegura Vargas.

Son verdaderas cápsulas de tiempo que guardan valiosa información sobre las primeras escenas de lo que acontecía en el sistema solar

Lucy será la primera misión espacial en explorar estos asteroides. Un proyecto de la Nasa que toma su nombre del famoso esqueleto humano fosilizado Lucy, el cual, a su vez, se inspiró en una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Después de ser hallados en África en 1974, estos restos proporcionaron una visión única de la evolución de la humanidad.



De la misma manera, se espera que la misión Lucy revolucione nuestro conocimiento de los orígenes planetarios y la formación del sistema solar.



“Podríamos decir que los asteroides, más allá de ser rocas espaciales que podrían representar un potencial riesgo para la Tierra cuando son alterados y salen de su órbita estable, son verdaderas cápsulas de tiempo que guardan valiosa información sobre las primeras escenas de lo que acontecía en el sistema solar. Con la misión Lucy vamos a la caza de esa información primordial”, detalla Vargas.



El lanzamiento de la nave no tripulada está programado para las 5:34 a. m. (tiempo del este, una hora antes para Colombia) del sábado 16 de octubre en un cohete Atlas V 401 de United Launch Alliance (ULA) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.



Pero ese será tan solo el inicio de un recorrido de 12 años, en los que se espera que Lucy visite ocho asteroides diferentes, uno en el cinturón principal del sistema solar y siete asteroides troyanos.

De acuerdo con Sherry Jennings, directora de la misión, la nave está dotada de los instrumentos L’TES, L’Ralph y L’lorri, que recopilarán datos de las superficies troyanas. El primero es un espectrómetro de emisiones térmicas que ayudará a una mejor la comprensión de las propiedades físicas del regolito, que son fragmentos de roca, granos minerales y otros depósitos superficiales hallados sobre roca sólida inalterada.



L’Ralph es la combinación de una cámara visible multiespectral y un espectrómetro de imágenes infrarrojas para buscar hielo y sustancias orgánicas y determinar la composición mineral de los asteroides. Mientras, el L’lorri proporcionará imágenes detalladas de la superficie de los troyanos que ayudarán a comprender las características geológicas y el recuento de cráteres, lo que servirá para poder determinar la edad de estos asteroides.



Después de completar su misión, Lucy continuará viajando entre los asteroides troyanos y la órbita de la Tierra durante al menos cientos de miles, si no millones, de años. Por eso, en caso de que en un futuro lejano los descendientes terrícolas la encuentren flotando entre los planetas, la nave llevará consigo una cápsula del tiempo con mensajes inspiradores de pensadores y poetas laureados, e incluso de los Beatles.



REDACCIÓN CIENCIA

