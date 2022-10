La Nasa y Space X lanzaron este miércoles, 5 de octubre, una nave cuya tribulación está conformada por personas de varios países. La misión Crew-5 se dirige a la Estación Espacial Internacional y marca varios hechos importantes, pues es la primera vez que una mujer indígena viaja al espacio y una cosmonauta rusa aborda una nave espacial estadounidense en casi 20 años.



La Crew-5 lleva a dos astronautas de la NASA, la comandante de la misión Nicole Aunapu Mann y el piloto Josh Cassada, junto con el astronauta Koichi Wakata, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la astronauta rusa Anna Kikina, de Roscosmos, quienes servirán como especialistas de la misión.

La comandante Mann es la primera mujer nativa americana en viajar al espacio y pertenece a la tribu Wailacki-Round Valley Indian, del norte de California.



"¡Estamos de camino al espacio! Crew 5 despegó de NASA Kennedy al mediodía hora del Este (1600 UTC) y se dirige a la Estación Espacial Internacional para llevar a cabo seis meses de descubrimientos científicos.", dijo la NASA vía Twitter al ver cómo el cohete con la nave Dragon Endurance acoplada tomaba altura.



Tenemos a hispanos en @LaCasaBlanca... ¡y en el espacio! Nuestra misión Crew 5 despega hoy. Cuando la tripulación llegue a la @Space_station, será bienvenida por nuestro compadre Frank Rubio, astronauta de origen salvadoreño. Mira el lanzamiento en https://t.co/NRdlnErgsC pic.twitter.com/rGuWLeopIV — NASA en español (@NASA_es) October 5, 2022

La agencia espacial estadounidense puntualizó que esta misión permitirá durante seis meses realizar varios descubrimientos científicos.



A los 12 minutos del despegue, por su parte, SpaceX, que ha construido tanto la nave Dragon como el cohete propulsor, confirmó que la nave "se ha separado de la segunda etapa de Falcon 9", separación que pudo apreciarse en una transmisión en directo.



"Corte del motor principal y separación de etapas confirmadas. Quema de motor de segunda etapa en marcha", detalló la agencia privada.



Igualmente se pudo apreciar cómo la primera etapa del Falcon 9, poco después del despegue, regresó y aterrizó de manera autónoma en la plataforma no tripulada "Just Read the Instructions", situada en el Atlántico.



Se escucharon los aplausos de los ingenieros en el centro de control de vuelos en Cabo Cañaveral el momento en que la Dragon comenzó a volar sola pasados los 16 minutos del despegue.



Mientras, se mostraron imágenes desde el interior de la cápsula con los cuatro astronautas en la cabina. Uno de ellos comenzó a jugar con un muñeco de peluche mientras sus compañeros estiraban brazos y piernas en señal de haber superado la difícil prueba del despegue.



En ese momento viajaban a una velocidad de 26.984 km/h y a una altura de 203 kilómetros de la Tierra. El despegue se realizó con un día despejado en Florida, con pocas nubes y sol.



La Crew-5 es la octava misión tripulada que efectúe SpaceX desde el inicio de sus operaciones, y además, la primera comandada por una mujer, Mann, quien a su vez realiza su primer viaje espacial. Igualmente, en el interior de la cápsula Dragon Endurance que usa la misión, nave que ya fuera usada antes en la misión Crew-3, viaja Kikina, quien se convierte en la primera cosmonauta de la agencia espacial rusa Roscosmos que aborda una nave de SpaceX.



Durante su tiempo en el laboratorio orbital, la tripulación de la Crew-5 llevará a cabo más de doscientos experimentos científicos y pruebas tecnológicas en áreas como la salud, incluida una investigación sobre enfermedades cardíacas, y sistemas de combustible lunar.

