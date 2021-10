Misión Lucy: ‘Es arte y ciencia una trayectoria a tantos asteroides’

El lanzamiento de la sonda no tripulada Lucy en un cohete Atlas V 401 de United Launch Alliance (ULA) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 en Cabo Cañaveral, Florida, marca, a su vez, el final de más de siete años de trabajo desde que surgió el concepto de esta misión —la primera en estudiar los asteroides troyanos— y el inicio de una aventura de 12 años en la que se espera recolectar información científica que resuelva múltiples preguntas sobre el origen del sistema solar.



Un proyecto que debió completarse aun en medio de una pandemia que ha puesto al mundo de cabeza, una carrera contrarreloj por alcanzar una ventana de lanzamiento que de perderse aplazaría un año más el momento ideal para que la nave, que toma su nombre del famoso esqueleto humano fosilizado Lucy hallado en 1974, pueda ajustar la trayectoria que la llevará por los ocho asteroides que serán su destino, según lo planeado.



Sobre estos retos habló con EL TIEMPO Wil Santiago, ingeniero de exploración del espacio profundo de la compañía Lockheed Martin, una división de esta empresa, en la que se diseñan para la Nasa naves robóticas como la que en este caso hará parte de la misión Lucy.

¿Cómo fue el proceso de preparación de la misión?

Lucy fue un concepto que empezó hace más de siete años. La Nasa escogió a la empresa para construir la nave y diseñarla en enero de 2017. En ese proceso empezamos a hacer el diseño, a ordenar componentes. Comenzamos a construir a Lucy aproximadamente hace 14 meses; ahí es donde se empieza a crear la estructura, los componentes, toda la electrónica. Después de todo ese proceso enviamos la nave aquí (Cabo Cañaveral) el 30 julio.



Fue una experiencia inolvidable el estar cerca de una misión espacial, era un sueño personal desde muy pequeño y tener la oportunidad de trabajar con tantas personas, científicos e ingenieros de orígenes muy diversos, tener esa diversidad de pensamiento fue muy importante para poder llegar a este punto. Desde ahora son 12 años de misión en los que tenemos que seguir controlando y operando la nave para retornar esa ciencia y esa data tan importante de los asteroides troyanos.

¿Cuál fue su rol dentro de la misión?

Estuve en el equipo de Lucy desde el 2018 como ingeniero termal, verificando que todas las temperaturas estuvieran correctas durante toda la misión. En nuestras instalaciones en Denver, Colorado, construimos la nave, la integramos e hicimos todas las pruebas climáticas. Una vez la nave llegó a Cabo Cañaveral, se empezó a procesar y se puso en el cohete para su lanzamiento.

¿Cómo afectó la pandemia la preparación de la misión?

Fue muy difícil trabajar en la pandemia, tuvimos que tener precauciones para quienes estábamos alrededor de la nave. El grupo líder del equipo, los jefes de programa, tuvieron la idea de separarnos en equipos de diferentes colores, rojo y azul. La manera en la que pudimos operar fue asegurándonos de que las personas de ambos grupos no estuvieran en contacto, por si alguien eventualmente podría salir contagiado.



Además, tuvimos que empezar a trabajar siete días a la semana porque era muy importante para Lucy que se lanzara en estos 23 días que vienen para poder llegar a esos ocho asteroides.

¿Por qué son importantes esos 23 días?

Lo importante de lanzarla en esos 23 días es la energía que nos da el cohete Atlas V 401. En esos días tenemos la posibilidad de ajustar la trayectoria correctamente para llegar a esos ocho asteroides en los 12 años de misión. Si no se pudiera lanzar en esos 23 días, tenemos otra oportunidad, pero habría que esperar aproximadamente un año; por eso es muy importante tratar de enviar la nave en ese momento.

¿Qué esperan encontrar en los asteroides troyanos?

Los asteroides troyanos son muy especiales. Solo los hemos observado con el telescopio espacial Hubble, ninguna misión los ha visto de cerca y están a una distancia del Sol que es aproximadamente la misma de Júpiter, eso es muy lejos, cinco veces más de lo que está la Tierra del Sol.



Estos asteroides están ubicados en estos puntos estables de balance de fuerza gravitacional entre Júpiter y el Sol, y llevan ahí más de 4.000 millones de años. Se cree que son como fósiles del sistema solar; para la ciencia son como una cápsula del tiempo y al visitar tantos asteroides de diferentes composiciones y verlos por primera vez podemos entender más de nuestro origen, del origen del sistema solar, porque son como los ingredientes básicos de la receta con la que se formaron planetas como Júpiter y Saturno. Al entender esos fósiles podremos saber cómo se formaron los planetas, cómo se formó la Tierra y el sistema solar en general.

La misión Lucy investigará un número récord de asteroides. Foto: Nasa

¿Cómo se eligieron los ocho asteroides que visitará Lucy?

Es una trayectoria que es casi suerte y arte. Se había identificado un asteroide troyano en específico al que se quería ir, de acuerdo con nuestro líder científico, el doctor Hal Levison. Entonces se buscaron qué otros asteroides en nuestra órbita podríamos visitar. Después de muchas simulaciones de computadora, cientos o miles, pudimos descubrir que en la trayectoria en la que iría Lucy entre la Tierra y el enjambre de asteroides troyanos podíamos visitar hasta siete de ellos.

Tenemos un octavo asteroide, que es el primero que vamos a visitar en 2025. Está en el Cinturón Principal, con el que estamos más familiarizados y se encuentra cerca, entre Marte y Júpiter. No llegaremos a los troyanos sino hasta el 2027, pero con esa diversidad es una trayectoria muy bonita en la que Lucy podrá estar estable hasta millones de años entre estos enjambres de asteroides y la Tierra, por eso nos tardamos 12 años en llegar tan lejos. Es parte arte, ciencia y suerte poder encontrar una trayectoria que nos lleve a tantos asteroides.

¿Cómo será el recorrido de Lucy los próximos 12 años?

Si lanzamos el sábado a Lucy, viajará aproximadamente un poco más lejos de la Tierra, pero antes de llegar a Marte y dentro de un año, como necesitamos un poco más de energía para poder llegar tan lejos, sobrevolará nuestro planeta nuevamente, realmente lo hará dos veces antes de poder llegar hasta los asteroides troyanos.



En el verano de 2027 y 2028 veremos la mayoría de los asteroides, cinco de ellos aproximadamente. Luego de eso, Lucy va a ser la primera nave que va a ir hasta los planetas exteriores y regresar a la Tierra por tercera vez. La sobrevolará e irá al segundo punto estable, donde se encontrará con dos asteroides troyanos que están orbitando el uno con el otro, un encuentro que ocurre en 2033.



La órbita es como la del sistema alrededor del sol y nos podemos mantener en esa trayectoria entre la Tierra y uno de los puntos estables al frente de Júpiter, podemos regresar y volar al punto estable detrás de Júpiter y continuar así el viaje por miles y millones de años.

Trayectoria de los 12 años de misión. Foto: Nasa

¿Cuáles son las características de la nave que harán posible la misión?

Una de las cosas más importantes de la nave son sus paneles solares y su gran tamaño, de aproximadamente 7,3 metros de diámetro. Lucy va a romper el récord de la misión Juno, que está orbitando Júpiter ahora, en tener energía solar aun operando tan lejos del Sol.



Además de eso están los tres instrumentos principales: L’lorri, que es un telescopio; L’TES, que es como un termómetro a distancia, y L’Ralph, que va a tomar imágenes a color en infrarrojo. Esos instrumentos están puestos en una plataforma que podemos rotar. Esto es importante porque la nave sobrevolará los asteroides a una velocidad de aproximadamente 15.000 millas por hora (unos 24.000 km por hora) y es fundamental que los instrumentos apunten hacia ellos en esos pocos minutos para recolectar la data y tener la información que todos los científicos quieren aprender de la composición, la geología, tal vez qué tipos de hielos hay en estos asteroides, su edad. Toda esa información en combinación, todas esas huellas y claves nos pueden indicar más sobre la historia del sistema solar.

¿Alguna vez se imaginó que haría parte de un proyecto de este tipo?

Creciendo en Puerto Rico, siempre fui ese niño que jugaba en el patio con cohetes que mi mamá y mi papá me compraban; tenía stickers de la Nasa y cosas así, pero esto es un poco irreal.



El jueves estuve en la plataforma de lanzamiento con el cohete y me acordaba de esos momentos creciendo y participando en ferias científicas, siguiendo a maestros que te inspiran y te empujan a aprender de ciencias y matemáticas.



Recordé mirando la nave que llevará a Lucy al espacio cómo hacía esos cohetes de agua cuando era pequeño y me asombré muchísimo. Estuve ahí como dos horas pensando en que no importa de dónde vengas, esa diversidad y esas experiencias diferentes son importantes para poder hacer estas misiones tan complejas porque así nacen ideas como la de visitar asteroides troyanos en 12 años. Es increíble formar parte de este equipo.



ALEJANDRA LÓPEZ @male_lopezp

REDACTORA CIENCIA

@TiempodeCiencia

