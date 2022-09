Hace años corre el rumor que los viajes tripulados de Estados Unidos en la Luna fueron un montaje, una gigantesca conspiración para aparentar la victoria en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Es posible que la idea surgiera luego de la autopublicación que realizó en 1975 un exoficial de la marina de EE. UU., Bill Kaysing: Nunca fuimos a la Luna. La estafa de los 30.000 milllones de dólares.



Las principales pruebas de este supuesto fraude están en las fotografías enviadas por las misiones las cuales, según los “expertos”, muestran una serie de incoherencias y hechos imposibles que evidencian el montaje y prueban que todo fue un engaño de la agencia espacial estadounidense Nasa.

En realidad, el programa Apolo logró situar a las misiones 11, 12, 14, 15, 16 y 17 en la superficie lunar, y los astronautas realizaron muchos experimentos científicos, incluyendo la recolección de cientos de kilos de muestras del suelo y rocas que pueden verse en museos y planetarios.

Aun así, prosperó la idea que todo fue un truco, una filmación en un estudio, y que se engañó a millones de personas descaradamente. Y dicen tener pruebas de ello, muchas pruebas, incluyendo los testimonios que afirman que la transmisión directa del alunizaje del módulo lunar de la misión Apolo 11 fue un montaje realizado por el famoso director de cine Stanley Kubrick en los sets de producción de la película 2001 Odisea del Espacio.

Por ejemplo, una de las pruebas principales que intentaba apoyar la idea de la conspiración era que las huellas de los lunar róver, los vehículos transportados a la Luna en las últimas misiones, dan giros de 90 grados, lo cual consideran imposible. Si se hubieran preocupado por leer el manual técnico del lunar róver sabrían que tenía un sistema de tracción horizontal para facilitarle la maniobrabilidad en un espacio reducido.

En la siguiente prueba se señala que la bandera estadounidense estaba “muy recta para ser natural”, pero no se preocuparon en investigar que el mástil tenía un soporte metálico perpendicular, justamente para mantenerla de esa manera. Y ¿por qué la bandera se mueve si no hay aire en la Luna? Pues, precisamente por esta misma razón. En el vacío un objeto impulsado no encuentra resistencia atmosférica y puede oscilar durante más tiempo.

Rover en Apolo 15

Luego se afirma que en las fotografías no aparece estrella alguna en el oscuro cielo, pero cualquier fotógrafo sabe que al captar un primer plano brillante, como la superficie lunar, se elimina el registro de un cuerpo poco luminoso en segundo plano.

“El ángulo y color de las sombras en las fotografías confirman el uso de luces artificiales”. En realidad, en la Luna hay varias fuentes de luz: el Sol, reflejos de la Tierra, de los astronautas y del propio módulo, y el polvo lunar dispersa la luz en muchas direcciones. Además, las cámaras usadas por los astronautas tenían lentes de amplio ángulo. Y así hay otro montón de “pruebas” con aspectos políticos, técnicos y ambientales que no vale el esfuerzo de analizar.

Cientos de radio-operadores y astrónomos en todo el mundo lograron rastrear las misiones Apolo y seguir sus trayectorias hasta la Luna. Una de las misiones de la Unión Soviética fotografió el sitio de alunizaje del Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad. El Apolo 11 también fue rastreado por el poderoso telescopio del observatorio Jodrell Bank en Gran Bretaña.

Las misiones Apolo instalaron en la Luna un conjunto de retroflectores, complejos espejos utilizados para rebotar rayos láser desde la Tierra y que sirven para determinar con extraordinaria precisión los mínimos cambios en la distancia entre la Luna y nuestro planeta.

También la misión Apolo 12 trajo a Tierra fragmentos de la accidentada sonda Surveyor 3 que varios expertos de la Agencia Espacial Japonesa y de la Agencia Espacial Europea confirmaron como verdaderos.



Pero la evidencia más importante es que si todo hubiera sido un fraude, sería en verdad el mayor de la historia, involucrando a más de 400.000 personas entre astronautas, técnicos, científicos, operadores y empleados, además de sus familias y amigos, todos aliados en un “pacto secreto” extraordinario.

En verdad, ahora comprendemos el porqué del éxito de este rumor. En este momento la misión Artemisa parece ser el evento del milenio con un impresionante cubrimiento mediático. Pues bien, esto ya sucedió hace 53 años, y no una sola vez alunizaron astronautas, sino, en un lapso de tres años, ¡seis veces! Podrían haber sido diez incluyendo la misión fallida, Apolo 13, y tres más que se cancelaron. Así que, el adjetivo que mejor describe esta época de la Era del Espacio y las misiones Apolo la Luna es: “increíble”.





Germán Puerta Restrepo

Divulgador científico

@astropuerta

astropuerta@gmail.com

