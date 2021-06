NASA investigaría los recientes avistamientos de OVNIS

El nuevo jefe de la NASA está preparando un esfuerzo para estudiar más a fondo los objetos voladores no identificados durante su primer mes en el cargo, informó hace unos días la cadena CNN.

Bill Nelson, exsenador de Florida y veterano de los vuelos espaciales, le dijo a Rachel Crane de CNN Business durante una amplia entrevista el pasado jueves que no está claro para nadie, ni siquiera en los escalones superiores de la agencia espacial estadounidense, que son los objetos de alta velocidad que observaron los pilotos de la Marina.



Nelson agregó que no cree que los ovnis sean evidencia de extraterrestres visitando la Tierra. "Creo que lo sabría" si ese fuera el caso, dijo Nelson a CNN. Pero, reconoció, sería prematuro descartar eso como una posibilidad.



Los comentarios de Nelson se hacen eco de los hallazgos de un nuevo informe del Pentágono que se espera se publique a finales de este mes.



La secretaria de prensa de la NASA, Jackie McGuinness, dijo a CNN que Nelson no estableció un grupo de trabajo formal para comenzar a investigar los ovnis. Sin embargo, sí ordenó a los investigadores que avanzaran en la exploración de cualquier línea de cuestionamiento sobre el tema como mejor les pareciera.



(Puede leer: Las apariciones de ovnis verificadas por autoridades de EE. UU.)



"Realmente no hay muchos datos y ... los científicos deberían tener la libertad de seguir estas pistas, y no deberían ser estigmatizados", dijo McGuinness, reconociendo que la investigación OVNI puede asociarse negativamente con teorías de conspiración infundadas.



Han sido años de avistamientos y filtraciones de videos que muestran cosas –o fenómenos- que se mueven en el cielo muy velozmente y luego, de repente, desaparecen.



Estados Unidos los ha denominado como objetos voladores aún no identificados (ovnis) y sus apariciones siempre han despertado la curiosidad de las personas.



La falta de explicaciones concretas respecto a lo que verdaderamente son dichos objetos hizo que el año pasado ese país creara un grupo de trabajo (UAPTF) "para detectar, analizar y catalogar las UAP (fenómenos aéreos no identificados) que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".



(También: ¿Son los ovnis evidencia de vida extraterrestre?)



Además, cada vez que se publican este tipo de grabaciones es usual que salga a relucir la creencia de que estos objetos podrían llegar a evidenciar la existencia de vida extraterrestre, lo cual jamás se ha comprobado.



Este debate, que siempre ha generado controversia entre la comunidad científica, pronto se estará discutiendo en el Congreso de ese país ya que en este mes le será entregado un informe de inteligencia sobre los archivos secretos del Gobierno sobre ovnis.



ELTIEMPO.COM

También le recomendamos:

-El Pentágono confirma que video filtrado de ovni es auténtico



-Obama afirma que militares de EE. UU. han visto y filmado ovnis



-La NASA anuncia dos nuevas misiones de exploración de Venus