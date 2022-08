El lanzamiento de la misión espacial Artemis I que hace parte del plan de la Nasa y sus aliados para regresar a la Luna tuvo que ser aplazado el día de hoy.

La misión contaba con dos horas de ventana para poder realizar correctamente el lanzamiento del Sistema de Lanzamiento Espacial o Space Launch System (SLS), como la Nasa ha denominado a su nuevo megacohete.

(Lea también: Artemis 1: la Nasa probará su capacidad para regresar a la Luna)

Facebook Twitter Linkedin

Space Launch System (SLS) Foto: NASA / JOEL KOWSKY

Sin embargo, minutos antes de empezar con la cuenta regresiva del lanzamiento, la Nasa informó que retrasaría el despegue y posteriormente informaron que definitivamente el cohete no sería enviado al espacio al día de hoy.

En principio se conoció que la agencia espacial estaría investigando una posible grieta en el material del cuerpo principal del cohete, así como un posible problema de temperatura con uno de los motores principales.

Por eso, el director de lanzamiento detuvo el intento de lanzamiento de Artemis I de hoy aproximadamente a las 8:34 a. m. EDT.

"El cohete Space Launch System y la nave espacial Orion permanecen en una configuración segura y estable. Los controladores de lanzamiento continuaban evaluando por qué una prueba de sangrado para que los motores RS-25 en la parte inferior de la etapa central alcanzaran el rango de temperatura adecuado para el despegue no tuvo éxito y se quedó sin tiempo en la ventana de lanzamiento de dos horas. Los ingenieros continúan recopilando datos adicionales", señaló la Nasa.

(Le recomendamos: El telescopio James Webb detectó dióxido de carbono en atmósfera de exoplaneta)

Según explica Daniel Posada, estudiante de doctorado en ingeniería aeroespacial en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle quien asistió a lanzamiento, los ingenieros de la Nasa no lograron solucionar el problema de criogenización de la cámara de escape del motor, a lo que luego se le sumó la proximidad de malas condiciones climáticas, por lo que la ventana de dos horas que se habían trazado se volvió insuficiente para esperar a que se solucionaran los ambos inconvenientes.

"Cabe destacar que en la época del Apolo ellos también tuvieron múltiples fallas e intentos hasta que lograron que todo se comportase nominal", comenta el experto, quien también hizo un llamado a mantener la esperanza en la misión. "A pesar de todos los problemas y las cosas que han pasado, este cohete representa la posibilidad de la humanidad de regresar a la Luna".

El lanzamiento del cohete fue reprogramado (por el momento) para el 2 de septiembre. Ese día se tiene estimado que sería a las 12:48 p. m. ET (11:48 p. m. hora colombiana). La ventana de lanzamiento dura dos horas.



De no lanzarse el 2 de septiembre, el intento del despegue se pasaría al 5 de septiembre con una ventana que se abre a las 5:12 p. m. ET (4:12 p. m. UTC), con una ventana de 90 minutos.

En caso de que no sea posible realizar el lanzamiento ni el 2 ni el 5 de septiembre, la Nasa también evalúa como fechas tentativas del 17 al 31 de octubre.

Más noticias

- Nasa: ¿cuál será la trayectoria de la misión Artemis I hacia la Luna?



- Hallazgo arqueológico de mujer mapuche con 900 años de antigüedad en Argentina



- Marte: mapa muestra las zonas del planeta que antes tenían agua