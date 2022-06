La temporada de huracanes del Atlántico de 2022 ya comenzó, y los científicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos (Nasa) trabajando con la Oficina Nacional de Administración Atmosférica y Oceánica (Noaa, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de ese país y otras organizaciones para ayudar a las comunidades a prepararse para estas tormentas y responder a sus impactos.



Para comprender mejor cómo los huracanes se intensifican y se hacen más fuertes ante el cambio climático, la Nasa está desarrollando tecnología y misiones para estudiar la Tierra como un sistema complejo y dinámico.

¿Cuál es la receta para la formación de huracanes y cómo está cambiando el comportamiento de estas tormentas a medida que continúa la tendencia de calentamiento a largo plazo de la Tierra?



Una investigación de la Nasa responde a estas preguntas para ayudar a entender cómo el exceso de calor almacenado en los océanos de la Tierra está cambiando la forma en que se forman y evolucionan los huracanes.

1. ¿Cuál es la receta para un huracán?

El nombre general de los huracanes es ciclones tropicales. Fuera de Estados Unidos, la gente también llama a estas tormentas tifones o simplemente ciclones. En resumen, los ciclones tropicales son tormentas con vientos que se arremolinan rápidamente alrededor de un centro de aire caliente.



Los huracanes dependen de cuatro ingredientes principales para formarse.



- Primero: necesitan el calor o la energía almacenada en la capa superior del océano. Este contenido de calor oceánico alimenta una tormenta de forma similar a como el combustible impulsa un motor.



- Segundo: necesita un alto grado de humedad en el aire, que se consigue mediante la evaporación de las aguas oceánicas por encima de los 26°C. A medida que este aire húmedo se eleva e interactúa con aire más frío arriba, crea y hace crecer nubes y tormentas cada vez más grandes.







- Tercero: los huracanes necesitan vientos favorables. A diferentes alturas de la atmósfera, estos vientos deben ser lo suficientemente débiles como para evitar que la tormenta se desintegre.



- Cuarto: los huracanes necesitan rotación para organizar tormentas eléctricas dispersas en una sola tormenta más grande que gire cada vez más rápido en la forma espiral característica de los ciclones. Una parte de esta rotación proviene del propio movimiento de la Tierra al girar alrededor de su eje.

2. ¿Cómo interactúa el cambio climático con los ingredientes de un huracán?

El calor del océano, la humedad del aire, el viento... Todos estos ingredientes intervienen en la formación de los huracanes. Y todos se ven afectados por el cambio climático.



El océano ha absorbido el 90 por ciento del calentamiento que se ha producido en las últimas décadas debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, y los primeros metros del océano almacenan tanto calor como toda la atmósfera de la Tierra.



Pero la forma en que los vientos interactúan con este calor o energía en el océano también desempeña un papel importante en el destino de una tormenta, explica Scott Braun, meteorólogo investigador del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa, en Greenbelt, Maryland.



"Si una tormenta se desplaza sobre una capa poco profunda de agua cálida, los vientos más fuertes pueden mezclar el océano lo como para arrastrar esa agua más profunda y fría, y reducir la energía disponible para la tormenta", dijo Braun. "Sin embargo, si la profundidad de la capa cálida es bastante grande, la tormenta no puede aprovechar ese agua más fría, por lo que hay menos posibilidades de que ese agua más fría actúe para debilitar la tormenta".







Los cambios en la velocidad y la dirección del viento a diferentes alturas, llamados cizalladura o cortante vertical del viento, pueden hacer o deshacer un huracán. Esto puede impedir la formación de la tormenta al dispersar el calor y la humedad. Si es fuerte, también estos vientos pueden desintegrar una tormenta ya existente separando su parte superior de la inferior.



"Digamos que tenemos un entorno en el que, en los niveles bajos, los vientos salen del este a cinco millas por hora, y en la parte superior, salen del oeste a cinco millas por hora", dijo Braun. "Tienes vientos que tratan de mover la tormenta en diferentes direcciones en función de la altura, y eso tiende a volcar la tormenta y poderosamente desgarrarla".



En las proyecciones climáticas futuras del comportamiento de los huracanes, la cizalladura del viento es el mayor comodín, ya que puede debilitar o fortalecer las tormentas en diferentes regiones. Las investigaciones sugieren que algunas zonas del mundo podrían experimentar vientos más fuertes que otras como resultado del calentamiento global, pero no se sabe cómo se desarrollará esto.

3. ¿Habrá más huracanes cada temporada debido al cambio climático?

No. Aunque un océano caliente es un ingrediente clave para la formación de huracanes, las investigaciones muestran que este calentamiento no ha influido significativamente en el número de huracanes del Atlántico que se forman cada año.



Sin embargo, debido a que las proyecciones sugieren que a medida que el océano se caliente la atmósfera también retendrá más humedad para formar nubes y alimentar tormentas, los científicos prevén huracanes más fuertes y húmedos en los próximos años. Es decir, aunque el calentamiento oceánico aún no está aumentando la frecuencia de los huracanes, este exceso de calor parece surgir de diferentes características de los huracanes que sí se forman.



Por ello, Mayra Oyola-Merced, física atmosférica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, anima a personas que vivan en lugares constantemente expuestos a los huracanes a seguir las instrucciones de las autoridades locales antes de que llegue una tormenta.



"Sabemos que, en términos de calentamiento del clima con el aumento de las temperaturas de la superficie del mar, tenemos una mayor probabilidad de huracanes en la parte extrema de la escalada", dijo Oyola-Merced. "A veces, aunque sea una tormenta de categoría 1, se pueden producir muchas lluvias dañinas, vientos y mareas de tempestad que pueden poner en peligro vidas y propiedades".

4. ¿Cómo afecta el cambio climático a la intensidad de los huracanes?

Las investigaciones sugieren que, con el aumento de las temperaturas, será más probable que las tormentas sufran una rápida intensificación, que se defina como un aumento de la velocidad de los vientos huracanados en unos 56 kilómetros por hora en 24 horas. Estos cambios rápidos pueden dejar a las autoridades locales ya las comunidades en la trayectoria de un huracán sin tiempo para prepararse.



La intensificación rápida parece ser una de las principales influencias del calentamiento del océano en el comportamiento de los huracanes. Mientras que las tormentas que se intensifican rápidamente ocurrieron con menos frecuencia en décadas pasadas, el Atlántico está produciendo ahora alrededor de una de estas tormentas por temporada, dice Oyola-Merced. Y como este fenómeno ha ocurrido con más frecuencia en las últimas décadas, los científicos están empezando a entender cómo predecirlo.







"La razón por la que no sabemos mucho al respecto acerca de eso es porque hasta alrededor de 2005, era algo muy raro que sucediera", dijo Oyola-Merced. "Esto se vuelve complicado porque si tienes un pronóstico cuando sucede algo así, y el modelo no es capaz de capturar esta rápida intensificación, significa que tienes la información equivocada, y estás dando al público la información equivocada".

5. ¿Está el cambio climático ralentizando los huracanes?

Devastación dejada por el huracán Eta, de categoría 4, tras su paso por el Caribe. Foto: Centro Humboldt. Efe

Sí. En las últimas décadas, los huracanes se han estancado más a medida que se acercan a las costas, dejando caer más precipitaciones sobre lugares confinados. Las investigaciones muestran que los huracanes del Atlántico están experimentando una reducción de aproximadamente un 17 por ciento en la velocidad de avance con respecto a décadas anteriores, lo que se traduce en un aumento de aproximadamente un 25 por ciento en las precipitaciones, explicó Oyola-Merced.



"Cuanto más tiempo pase un sistema sobre el océano calentándose por esta agua extremadamente caliente, también van a aumentar sus precipitaciones", dijo Oyola-Merced. "Cuando tienes tierra que ya está saturada, donde llueve constantemente, y luego vienes con otra tormenta que está llena de precipitaciones, es una receta para el desastre".

(*) Roberto Molar Candanosa - Equipo de Noticias de Ciencias de la Tierra de la Nasa

