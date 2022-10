La Nasa seleccionó a 16 expertos para participar en su equipo de estudio independiente sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP por sus siglas en inglés), como se clasifican las observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos.

El estudio independiente, que comenzó el lunes 24 de octubre, tendrá una duración de nueve meses en los que el equipo de estudio independiente sentará las bases para futuras investigaciones sobre la naturaleza de los UAP para la Nasa y otras organizaciones.

Para hacer esto, el equipo identificará cómo se pueden analizar los datos recopilados por entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para arrojar luz sobre ovnis. Luego recomendará una hoja de ruta para el posible análisis de datos de estos extraños fenómenos por parte de la agencia en el futuro.



El estudio se centrará únicamente en datos no clasificados y a mediados de 2023 se publicará un informe completo con los hallazgos del equipo.



“Explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la Nasa”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la agencia en Washington. “Comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable”.



De acuerdo con la agencia espacial, los fenómenos aéreos no identificados son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea y el estudio se alinea con uno de los objetivos de la Nasa para garantizar la seguridad de las aeronaves.



Sin acceso a un extenso conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el enfoque del estudio es informar a la Nasa qué datos posibles podrían recopilarse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados.

El funcionario de la Nasa responsable de orquestar el estudio es Daniel Evans, administrador asociado adjunto de investigación en la Dirección de Misiones Científicas de la agencia espacial estadounidense. Además, el equipo de estudio independiente está presidido por David Spergel, presidente de la Fundación Simons.

“La Nasa ha reunido a algunos de los principales científicos del mundo, profesionales de datos e inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, todos con una tarea específica, que es decirnos cómo aplicar el enfoque completo de la ciencia y los datos a los fenómenos aéreos no identificados”, dijo Evans.

El equipo

Los miembros del equipo de estudio independiente de la Nasa sobre fenómenos aéreos no identificados son:



David Spergel, seleccionado para presidir el estudio independiente de la Nasa sobre fenómenos aéreos no identificados. Es el presidente de la Fundación Simons, donde fue el director fundador de su Instituto Flatiron de Astrofísica Computacional. Sus intereses van desde la búsqueda de planetas y estrellas cercanas hasta la forma del universo. Midió la edad, la forma y la composición del universo y desempeñó un papel clave en el establecimiento del modelo estándar de cosmología.

Anamaria Berea es profesora asociada de Ciencias Computacionales y de Datos en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia. Es investigadora afiliada del Instituto SETI en Mountain View, California, e investigadora investigadora del Instituto de Ciencias Blue Marble Space en Seattle. Su investigación se centra en el surgimiento de la comunicación en sistemas vivos complejos y en aplicaciones de ciencia de datos en astrobiología, tanto para la ciencia de biofirmas como de tecnofirmas.

Federica Bianco es profesora adjunta en la Universidad de Delaware en el Departamento de Física y Astrofísica, la Escuela Biden de Políticas Públicas y Administración y científica sénior en el Observatorio Urbano de Ciudades Múltiples. Es una científica interdisciplinaria que se enfoca en el uso de la ciencia de datos para estudiar el universo y encontrar soluciones a problemas urbanos en la Tierra.

Paula Bontempi es oceanógrafa biológica desde hace más de 25 años. Es la sexta decana y la segunda mujer en dirigir la Escuela de Graduados en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island (URI). También es profesora de oceanografía en la URI. Pasó dieciocho años en la Nasa y fue nombrada subdirectora interina de la División de Ciencias de la Tierra de la Nasa para la Dirección de Misiones Científicas.

Reggie Brothers es socio operativo de AE ​​Industrial Partners en Boca Raton, Florida. Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo y miembro de la junta de BigBear.ai en Columbia, Maryland. Antes de su tiempo en el sector privado, se desempeñó como subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y como Subsecretario Adjunto de Defensa para Investigación en el Departamento de Defensa.

Jen Buss es directora ejecutiva del Instituto Potomac de Estudios Políticos en Arlington, Virginia. Antes de convertirse en directora ejecutiva, Buss trabajó extensamente con la Nasapara explorar cuestiones de política y procesos de planificación estratégica para la atención médica de los astronautas y el diagnóstico y la terapia del cáncer.

Nadia Drake es periodista científica independiente y escritora colaboradora de National Geographic. También escribe regularmente para Scientific American y se especializa en cubrir temas de astronomía, astrofísica, ciencias planetarias y selvas.

Mike Gold es el vicepresidente ejecutivo de Espacio Civil y Asuntos Externos de Redwire en Jacksonville, Florida. Antes de Redwire, Gold ocupó varios puestos de liderazgo en la Nasa, incluido el de administrador asociado de Política y Asociaciones Espaciales, administrador asociado interino de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y asesor principal del Administrador de Asuntos Legales e Internacionales.

David Grinspoon es científico sénior en el Instituto de Ciencias Planetarias en Tuscon, Arizona, y se desempeña como asesor frecuente de la Nasasobre exploración espacial. Forma parte de los equipos científicos de varias misiones de naves espaciales interplanetarias, incluida la misión DAVINCI a Venus.

Scott Kelly es un ex astronauta de la Nasa, piloto de pruebas, piloto de combate y capitán retirado de la Marina de EE. UU. Estuvo al mando de las Expediciones 26, 45 y 46 de la Estación Espacial Internacional. También fue piloto del transbordador espacial Discovery para la tercera misión de mantenimiento del Hubble.

Matt Mountain es el presidente de la Asociación de Universidades para la Investigación y la Astronomía, conocida como AURA. En AURA, Mountain supervisa un consorcio de 44 universidades en todo el país y cuatro afiliados internacionales que ayudan a la Nsaa y la Fundación Nacional de Ciencias a construir y operar observatorios, incluidos el Telescopio Hubble de la NASA y el Telescopio espacial James Webb. También se desempeña como científico de telescopios para Webb y es miembro de su Grupo de trabajo científico. Es el ex director del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore y del Observatorio Internacional Gemini en Hilo, Hawái.

Warren Randolph es el subdirector ejecutivo del departamento de Investigación y Prevención de Accidentes para la Seguridad Aérea de la Administración Federal de Aviación.

Walter Scott es vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Maxar en Westminster, Colorado, una empresa de tecnología espacial que se especializa en inteligencia terrestre e infraestructura espacial.

Karlin Toner es la directora ejecutiva interina de la Oficina de Políticas y Planes de Aviación de la FAA. Anteriormente, se desempeñó como directora de estrategia global de la FAA, donde dirigió la estrategia internacional de la FAA y gestionó las amenazas a la aviación civil internacional.

Shelley Wright es profesora asociada de física en el Centro de Astrofísica y Estudios Espaciales de la Universidad de California en San Diego. Se especializa en galaxias, agujeros negros supermasivos y en la construcción de instrumentos ópticos e infrarrojos para telescopios que utilizan óptica adaptativa, como espectrógrafos de campo integral. Es investigadora e instrumentista de la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI).



REDACCIÓN CIENCIA*

Con información de la Nasa