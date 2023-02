La Nasa ha adjudicado a Blue Origin el lanzamiento de su misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade) destinada a estudiar la magnetosfera de Marte.



Escapade se lanzará en el cohete New Glenn de Blue Origin desde el Complejo de Lanzamiento Espacial-36 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. El lanzamiento está previsto para finales de 2024.



Esta misión estudiará la magnetosfera de Marte -la zona magnetizada del espacio que rodea al planeta- utilizando dos pequeñas naves espaciales idénticas, que proporcionarán observaciones simultáneas desde dos puntos. Las naves ayudarán a los investigadores a comprender mejor cómo interactúa la magnetosfera con el viento solar y cómo la energía y el plasma entran y salen de la magnetosfera, informa la Nasa.

Cada satélite llevará tres instrumentos: un magnetómetro para medir el campo magnético, un analizador electrostático para medir iones y electrones, y una sonda Langmuir para medir la densidad del plasma y el flujo ultravioleta extremo solar.

Escapade tardará unos 11 meses en llegar a Marte tras abandonar la órbita terrestre, donde ambas naves espaciales pasarán varios meses ajustando sus órbitas antes de estar en posición de captar de la mejor manera posible datos sobre la magnetosfera.

El estudio de las diferentes magnetosferas permite a los científicos comprender mejor la meteorología espacial, que puede proteger a los astronautas y a los satélites tanto mientras orbitan alrededor de la Tierra como cuando exploran el sistema solar.



Escapade forma parte del programa de Pequeñas Misiones Innovadoras para la Exploración Planetaria de la Nasa.



EUROPA PRESS