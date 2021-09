Voluntarios vivirán durante un año en un hábitat similar a Marte

La Nasa ya se encuentra preparando todos los detalles para futuras exploraciones a Marte. Incluso adelantará una simulación con un grupo de voluntarios para enseñarles a sobrevivir a las difíciles condiciones de dicho planeta.



Y es que Marte plantea una serie de dificultades para los humanos. Aunque el planeta puede alcanzar temperaturas de 20 grados, también puede llegar a temperaturas de -80 grados centígrados en las noches.



Además, la llegada a Marte será complicada, pues habrá muy pocos recursos de los que habrá que disponer de forma muy inteligente y acertada.



Las comunicaciones también plantean retos. Según el medio especializado en ciencia ‘Xataka’, un mensaje enviado de Marte a la Tierra tarda al menos 11 minutos en llegar, por lo que sería todo un problema en una situación de emergencia.



Por estas razones, la Nasa adelantará durante un año una misión de preparación con un grupo de voluntarios que habitarán un lugar en el que se simularán las condiciones de la vida en Marte.



La misión, que arrancará a finales de 2022, se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson de la Nasa, ubicado en Houston, Estados Unidos.



Las cuatro personas de la tripulación habitarán un módulo de 1.700 pies cuadrados, fabricado por una impresora 3D, que llevará el nombre de Mars Dune Alpha.



“La serie de misiones incluye tres simulaciones de la superficie de Marte de un año. Los análogos apoyarán la investigación para desarrollar métodos y tecnologías para prevenir y resolver problemas potenciales en futuras misiones de vuelos espaciales tripulados a la Luna y Marte”, explicó la Nasa.



Según la Nasa, en este espacio se simularán todos los desafíos de una misión a Marte: recursos limitados, falta de equipos, retrasos en las comunicaciones y “factores ambientales estresantes”.



También habrá caminatas espaciales simuladas, realidad virtual, entre otras experiencias que ayudarán a preparar soluciones para “vivir en un mundo” distante.



¿Cómo participar en la simulación? La Nasa busca voluntarios estadounidenses sanos o que sean residentes permanentes de dicho país. Además, deben tener entre 30 y 55 años y dominar el inglés para facilitar las comunicaciones.



Fotos tomadas por el róver Perseverance desde el momento de su aterrizaje. Foto: Efe y Afp

Otro requisito es contar con una maestría en un campo STEM, es decir, en ingeniería, matemáticas, ciencias biológicas, físicas o informáticas, y tener al menos dos años de experiencia en estos campos.



“Los finalistas se someterán a evaluaciones médicas, pruebas psicológicas y exámenes psiquiátricos para determinar la idoneidad para una misión de aislamiento de larga duración que exige física y mentalmente. No se seleccionarán candidatos si tienen alergias alimentarias, evitaciones o trastornos gastrointestinales, ya que no se pueden acomodar en una misión de larga duración”, agregó la Nasa sobre los requisitos para hacer parte de esta tripulación que simulará la vida en Marte.



Aunque esta convocatoria ya cerró, pues los aspirantes podían aplicar hasta el pasado 17 de septiembre, ¿se animaría si hay una nueva convocatoria para simular la hostil vida en aquel planeta?



Por ahora, la selección de los miembros de la misión no ha terminado, pues el proceso puede durar hasta 13 meses.



