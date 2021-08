Así sería la cuenta en Google Fotos del róver Perseverance

Desde su llegada a Marte a comienzos de este año, el róver Perseverance de la Nasa no ha perdido el tiempo. En su misión de estudiar y registrar la superficie del planeta rojo ya ha tomado 125.428 fotos, entre ellas incluso una selfie que permitió ver el estado del vehículo.



Para Google no hay mejor fotógrafo de paisajes que un róver en Marte. Por eso el gigante de internet se dio a la tarea de hacer un divertido experimento: imaginar cómo sería la cuenta del Perseverance si usara Google Fotos para realizar el seguimiento del material visual recopilado en los últimos seis meses. Una idea que quedó plasmada en video.



El video que la compañía compartió en sus redes sociales contiene una animación del vehículo de exploración espacial captando imágenes del planeta rojo, con la canción Put On Your Sunday Clothes, de Michael Crawford, de fondo.



Selfies de sombras, rocas, viajes recientes, paisajes y más rocas, son algunas de las categorías en las que se clasificarían las fotos en la cuenta del róver de la Nasa. Pero en la búsqueda de resultados por palabras como ‘agua’ y ‘marcianos’ aún no se obtienen resultados, pero sí por la palabra ‘dunas’, muchas fotos de dunas.

Ärea designada para recoger la primera muestgra de Marte que será traída a la Tierra en misiones futuras Foto: NASA/JPL

Así como recuerdos del róver Curiosity y del helicóptero Ingenuity en la sección de mascotas y personas. “Mira hacia atrás en un mundo de recuerdos”, se lee al final del video, que la Nasa y Google publican justo cuando se cumplen seis meses de la llegada del Perseverance a Marte el 18 de febrero del 2021, tras un viaje de cerca de 480 millones de kilómetros.

Instrumento Mastcam de Perseverance. Foto: Nasa

Durante su misión el Perseverance buscará signos de vida microbiana antigua, lo que avanzará en la búsqueda de la Nasa para explorar la habitabilidad pasada de Marte. El róver tiene un taladro para recolectar muestras de núcleos de roca y suelo marcianos, luego almacenarlos en tubos sellados para que los recoja una misión futura que los transportaría de regreso a la Tierra para un análisis detallado.

El vehículo también probará tecnologías para ayudar a allanar el camino para la futura exploración humana de Marte.

REDACCIÓN CIENCIA

