Así evitará la NASA que un supervolcán destruya la humanidad

De acuerdo con los últimos acontecimientos con el volcán de La Palma, en España, que ha estado activo y con erupciones, muchas personas han demostrado su preocupación con los riesgos de vivir cerca a una de estas estructuras geológicas.



(Leer más: Alertan en Cuba de la presencia de polvo del Sahara y cenizas de La Palma).

El temor de los riesgos de estar cerca a estas ‘montañas’ se incrementa a nivel global, pues la noticia y las imágenes de la erupción del Cumbre Vieja le han dado la vuelta al mundo. Fotografías que recuerdan las múltiples ocasiones en las que diversos volcanes han dejado consecuencias desastrosas para muchas ciudades o pueblos.



En medio de las dudas e incertidumbre, ha surgido una nueva duda con respecto a una posible destrucción de la vida en la tierra a causa de un supervolcán, debido a sus dimensiones y voluminosas erupciones.



(Le puede interesar: Se derrumba cono del volcán de La Palma y empeora la situación).



De acuerdo con un informe de la NASA compartido por la ‘BBC’, un supervolcán es una gran amenaza para la humanidad, pues aunque hay algunas posibles soluciones para prevenir una gran expulsión de calor o lava, una erupción de gran magnitud puede, incluso, desencadenar en la extinción de la raza humana debido a sus devastadoras consecuencias.



De hecho, Brian Wilcox del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa explicó que la “amenaza del supervolcán es sustancialmente mayor que la amenaza de un asteroide o un cometa”.



Así mismo, el investigador comentó cuáles son las posibles soluciones o maneras de prevenir que estos ‘gigantes’ hagan erupción o cómo conseguir que su afectación sea mucho menor.

Facebook Twitter Linkedin

Erupción de volcán. Foto: iStock

(Siga leyendo: La lava del volcán de La Palma ya afecta 400 hectáreas).



Una de las primeras consideraciones que descubrió la NASA fue la de enfriar uno de estos volcanes, a través de diferentes métodos. Una de estas soluciones para minimizar el calor de estos gigantes es aumentar la cantidad de agua que se encuentra dentro de ellos, sin embargo, esta no es una opción viable teniendo en cuenta la perspectiva política y pública.



“Construir un gran acueducto cuesta arriba en una región montañosa sería costoso y difícil, y la gente no quiere que su agua se gaste de esa manera”, explicó Wilcox al medio ya citado. "La gente está desesperada por agua en todo el mundo y, por lo tanto, un gran proyecto de infraestructura, donde la única forma en que se usa el agua es enfriar un supervolcán, sería muy controvertido".



Por otro lado, la opción más viable sería la de perforar casi 10km al interior del volcán y bombear agua a presión, de tal forma que el líquido circule y logre bajar un poco la temperatura del cráter.



En cambio, algunos investigadores sugieren que se aproveche el calor de los volcanes para generar energía eléctrica, es decir, se podría diseñar una planta que beneficiaría a empresas y gobiernos. Es por esto, que esta idea se considera la más viable para evitar los estragos de las erupciones de los supervolcanes.



Según el informe, el debate al respecto es fuerte actualmente, ya que muchos investigadores consideran importante actuar pronto para evitar dicha emergencia, mientras que muchos otros actores no demuestran interés o no creen que pueda ser una amenaza para toda la raza humana.



(Además: El volcán Kilauea entra en erupción en Hawái).

Facebook Twitter Linkedin

Las columnas de ceniza en erupciones pueden superar los mil metros. Foto: EFE

Wilcox menciona que la mayor parte de las personas creen que la raza humana no puede hacer nada frente a la amenazas de asteroides o volcanes debido a lo grandes y complejos que son, pero el investigador argumenta por qué quienes piensan así están equivocados.



“La gente pensaba: 'Tan insignificantes como somos, ¿cómo pueden los humanos evitar que un asteroide golpee la Tierra?'. Bueno, resulta que si diseña algo que empuja muy levemente durante mucho tiempo, puede hacer que el asteroide pierda la Tierra. Entonces el problema resulta ser más fácil de lo que la gente piensa. En ambos casos, se requiere que la comunidad científica invierta el poder del cerebro y hay que comenzar temprano. Pero Yellowstone explota aproximadamente cada 600.000 años, y han pasado unos 600.000 años desde la última vez que explotó, lo que debería hacer que nos sentemos y nos demos cuenta ”, explicó a la ‘BBC’.

Más noticias:

Reportero se quemó en plena transmisión por tocar una piedra volcánica

Conozca 4 de las erupciones volcánicas más destructivas de la historia

Volcanes: ¿es posible predecir cuándo harán erupción?

Tendencias EL TIEMPO