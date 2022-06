El 5 de septiembre de 1977, en medio del verano en Cabo Cañaveral, ubicado en la costa este del estado de Florida (Estados Unidos), la sonda espacial Voyager I fue lanzada al espacio con la misión de explorar Júpiter y Saturno y seguir los pasos de su melliza, la Voyager II, la cual no solo observó a estos dos planetas, sino que llegó hasta los planetas del sistema solar más alejados de la Tierra: Urano y Neptuno, luego de ser lanzada el 20 de agosto del mismo año.



Voyager 2 ha salido de la heliosfera, la burbuja protectora de partículas y de campos magnéticos creados por el sol, y atravesó la heliopausa, el límite mas allá del cual ya no llega el viento solar. Foto: AFP.

Estas dos sondas se convirtieron en los primeros objetos creados en la Tierra en llegar tan lejos. Sin embargo, su periplo ya avizora su epílogo.



Estas mellizas ejectuan sus funciones mediante un generador termoeléctrico de radioisótopos, el cual consume energía generada por la descomposición de material radioactivo.



Sin embargo, su potencia se merma aproximadamente 4 vatios por año (ya van 44). Por esa razón, la NASA ha ido apagando algunas funciones de los instrumentos paulatinamente con el fin de prolongar su vida útil.

Por ejemplo, en 2019, la agencia espacial desconectó el subsistema de rayos cósmicos (CRS) de la Voyager 2, lo que la dejaba aparentemente sin protección de la fría temperatura en el espacio. Sin embargo, la sonda resistió y se mantuvo en actividad bajo -59 grados Celsius.



Las órdenes enviadas desde la Tierra a las naves tardan en llegar alrededor de 22 horas, en el caso de la Voyager I, y 18 horas en el caso de la Voyager II. Esto le suma un grado de complejidad al apagado progresivo de funciones.

Disco de oro de las sondas Voyager. Foto: NASA.

En ese sentido, las sondas podrían seguir en funciones hasta el 2030, a medida que van limitándose sus acciones. Actualmente, la I tiene cuatro capacidades activas; la II, cinco.



Una vez sean apagadas por completo, seguirán deambulando por la Vía Láctea con sus discos de oro llamados The Sounds of Earth en los que se albergan 55 saludos en idiomas humanos, 115 imágenes y el saludo del entonces secretario general de la ONU, Kurt Waldheim.



