Lucy, la misión que estudiará por primera vez los asteroides troyanos

La nave Lucy que la Nasa planea enviar al espacio el próximo sábado para estudiar por primera vez los asteroides troyanos asociados con Júpiter supone "una oportunidad única para comprender mejor la formación de planetas y la evolución del Sistema Solar", señaló la agencia espacial de EE.UU.



Esta misión que tomó el nombre del famoso esqueleto humano fosilizado Lucy, que a su vez se inspiró en una canción de los Beatles, "Lucy in the Sky with Diamonds", será lanzada en una semana desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida.



Así como el fósil Lucy, hallado en África en 1974, proporcionó información sobre la evolución de la humanidad, "la misión Lucy podría revolucionar nuestro conocimiento de los orígenes planetarios y la formación del Sistema Solar", subrayó la Nasa.



Los dos grupos de asteroides troyanos existentes "han sido testigos de primera mano de la historia del Sistema Solar exterior", precisó Sherry Jennings, directora de la misión.



La científica precisó que Lucy está dotada de los instrumentos L'TES, L'Ralph, y L'LORRI, que recopilarán datos de las superficies troyanas para ayudar "a descubrir los misterios de la formación de planetas y sistemas solares".

El primero es un espectrómetro de emisiones térmicas que ayudará a una mejor comprensión de las propiedades físicas del regolito, que son fragmentos de roca, granos minerales y otros depósitos superficiales hallados sobre roca sólida inalterada.



L'Ralph es la combinación de una cámara visible multiespectral y un espectrómetro de imágenes infrarrojas para buscar hielo y sustancias orgánicas y determinar la composición mineral de los asteroides.



Mientras, el L'LORRI proporcionará imágenes detalladas de la superficie de los troyanos que ayudarán a comprender las características geológicas y el recuento de cráteres, lo que ayudará a determinar la edad estos asteroides.

Largo viaje con cápsula del tiempo

Lucy, que será la primera misión en estudiar los asteroides troyanos asociados con Júpiter, pero no cerca de él, será propulsada por un cohete Atlas 5 de la empresa United Launch Alliance (ULA, en inglés) desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.



Durante su viaje de 12 años, Lucy visitará un récord de ocho asteroides: un asteroide del cinturón principal y siete troyanos que se cree que son restos de la formación de los planetas exteriores.



La nave espacial además llevará consigo una cápsula del tiempo con mensajes inspiradores de pensadores y poetas laureados, incluso de los integrantes de los Beatles.



La Nasa detalló que los asteroides troyanos son pequeños remanentes del Sistema Solar primitivo atrapados en órbitas estables, agrupados en dos "enjambres" que guían y siguen a Júpiter en su camino alrededor del Sol.

Se trata de la primera misión a los asteroides troyanos, en la que Lucy examinará esta enigmática población de pequeños cuerpos que orbitan alrededor del Sol más allá del cinturón de asteroides principal, atrapados por Júpiter y el Sol.



Después de que Lucy termine de visitar un número récord de asteroides para una sola misión en 2033, la nave espacial continuará viajando entre los asteroides troyanos y la órbita de la Tierra durante al menos cientos de miles, si no millones de años.



Algún día en un futuro lejano los descendientes terrícolas encontrarán a Lucy flotando entre los planetas.



