La misión vigilada de cerca para enviar un cohete alrededor de la luna fue aplazada el día de hoy, ya que la Nasa lidia con múltiples problemas que han surgido en las horas previas al lanzamiento.



La agencia espacial está investigando una posible grieta en el material del cuerpo principal del cohete, así como un posible problema de temperatura con uno de los motores principales, dijeron las autoridades el lunes temprano.

Eso se produjo después de que los ingenieros examinaran y resolvieran una supuesta fuga que afectaba el proceso de almacenamiento de hidrógeno.



(Lea también: Nasa: ¿cuál será la trayectoria de la misión Artemis I hacia la Luna?)



Los problemas aumentaron la probabilidad de que el lanzamiento de Artemis I desde el Centro Espacial Kennedy no se llevara a cabo a la hora programada de las 8:33 a. m. hora local en Florida.



El lanzamiento del cohete fue reprogramado (por el momento) para el 2 de septiembre. Ese día se tiene estimado que sería a las 12:48 pm ET (11:48 p.m. hora colombiana). La ventana de lanzamiento dura dos horas.



De no lanzarse el 2 de septiembre, el intento del despegue se pasaría al 5 de septiembre con una ventana que se abre a las 5:12 pm ET (4:12 pm UTC), con una ventana de 90 minutos.

(Le puede interesar: Francia Márquez visitará la Nasa para el lanzamiento de Artemis I)

En caso de que no sea posible realizar el lanzamiento ni el 2 ni el 5 de septiembre, la Nasa también evalúa como fechas tentativas del 17 al 31 de octubre.

La misión servirá para probar las capacidades del cohete SLS, el más potente construido hasta la fecha y con casi 100 metros de altura, y de la cápsula Orión en el que será un viaje hasta la Luna de ida y vuelta de 42 días de duración y durante el cual se habrán habrá cubierto unos 1,3 millones de millas (2,1 millones de km.).

Será la primera del programa Artemis, con el cual la Nasa quiere cerrar un paréntesis de más de medio siglo sin que una tripulación ponga el pie en el satélite terrestre y explorar horizontes más lejanos, entre ellos el planeta Marte.



REDACCIÓN CIENCIA

*Con información de Bloomberg

