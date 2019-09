Bautizan crustáceo en honor a Nairo Quintana

A casi 2.800 metros de profundidad en el mar Caribe, en un ambiente en el que las intensas presiones hacen que la vida se desarrolle en un ambiente mucho más hostil que el de la superficie, investigadores colombianos descubrieron una nueva especie de crustáceo.



Por esta razón, y con el ánimo de rendir un homenaje a uno de los mayores deportistas en la historia de Colombia, los científicos decidieron bautizar a la nueva especie Tanaella quintanai, en honor al reconocido pedalista Nairo Quintana.

"Los dos están sometidos a fuertes presiones y temperaturas extremas en las montañas del mundo y en las grandes profundidades de nuestro Caribe colombiano", dijo el equipo de investigadores, conformado por Andrés Morales, biólogo de la Universidad de Maryland, y por Néstor Ardila, director científico de Ecomar Consultoría Ambiental.



La especie pertenece al grupo de los tanaidáceos, el cual hace parte de los crustáceos que presentan un esqueleto externo de quitina con extremidades y patas articuladas y en el que se incluyen animales bien conocidos como las langostas, los cangrejos y los camarones.



De forma más cercana, está Tanaella quintanai hace parte de los peracáridos, que incluye grupos menos conocidos como los isópodos (conchillas ó marranitos de tierra), anfípodos y los tanaidáceos, entre otros.

“La nueva especie descrita para la ciencia fue recolectada en el mar profundo, el hábitat de mayor extensión en el mundo y uno de los menos conocido, donde los sedimentos son en su mayoría lodosos y sus aguas totalmente oscuras y frías (menos de 4 °C)”, explica Néstor Ardila, coautor del estudio en el que se describe la nueva especie y que fue publicado en la revista especializada PeerJ.



Ardila explica que para encontrar al animal llevaron a cabo una recolecta del sedimento del fondo marino utilizando grandes y pesados corazonadores metálicos 'box corer', que se entierran en el fondo del mar y traen desde las profundidades bloques de sedimento que se dividen fracciones para los estudios biológicos, y de fisicoquímicos del sedimento.



“En este caso las muestras fueron recolectadas por las empresas Anadarko Colombia y Aquabiosfera con el apoyo de embarcaciones especializadas. De esta manera se estudian los organismos asociados al fondo marino que de forma general se conocen como Bentos ó Comunidades bentónicas, los cuales viven enterrados o sobre el sedimento”, dice Ardila, y agrega que estos organismos cumplen funciones muy importantes, como la oxigenación de los sedimentos y el reciclaje de la materia orgánica.



Asimismo, ellos son fuente de alimento para otros organismos y son usadas como indicadores de problemas ambientales, ya que son sensibles a contaminantes, porque viven íntimamente asociadas a los sedimentos arenosos o lodosos en los que habitan.

Posteriormente, las muestras recolectadas son llevadas a los laboratorios. En este caso a Ecomar Consultoría Ambiental, donde los animales fueron separados del sedimento, identificados y fotografiados con equipos de óptica, como microscopios y estereomicroscopios.



De esta manera, los científicos pueden observar en detalle todas las partes de los animales estudiados.



“Para definir que los especímenes recolectados de Tanaella eran una especie nueva para la ciencia se compararon con aproximadamente 17 especies descritas de todos los océanos y mares del mundo y se compararon todos sus caracteres y rasgos distintivos. Fue así como logramos definir que se trataba de una especie nunca antes conocida en el mundo científico”, dice Ardila.



En el proceso de bautizar la nueva especie los taxónomos, investigadores dedicados a describir y nombrar especies, pueden definir el nombre específico de acuerdo con un detalle o rasgo morfológico de la especie, la localidad en la cual fue recolectada o dedicar la especie a una persona importante para los autores de la especie.



“En este caso, decidimos rendirle un homenaje a uno de los mejores ciclistas colombianos de todos los tiempos: Nairo Quintana. El nombre no tiene nada que ver con similaridades que tiene la especie con el ciclista, sin embargo, los dos están sometidos a fuertes presiones y temperaturas extremas en las montañas del mundo y en las grandes profundidades de nuestro Caribe colombiano.



Por otro lado, vale la pena resaltar que las aguas profundas de los océanos de Colombia son fuente de una gran cantidad de especies nuevas para la ciencia y que actualmente se están describiendo un gran número de especies por diferentes colegas e instituciones en Colombia.



No obstante es un proceso de gran dedicación y detalle que no siempre tiene asegurado los recursos, ni el suficiente personal para una tarea tan importante como conocer las especies que viven en nuestros océanos y en general en el territorio colombiano.



