¿Existió o no?: estudio revelaría verdad sobre monstruo del lago Ness

Durante un año, investigadores de la Universidad de Otago, de Nueva Zelanda, recogieron muestras de ADN en el famoso lago Ness, en Escocia, el ‘hogar’ de uno de los misterios más famosos en la historia de la humanidad: Nessie, o el monstruo del lago Ness.



Aunque el objetivo del estudio era tener más conocimiento sobre la fauna y flora que habita en el lago, las conclusiones del mismo permitieron aclarar que no ha sido habitado por animales de gran tamaño.

¿Qué se hizo?

Se tomaron 250 muestras de agua en todo el lago: en el centro, en las orillas y hasta en las zonas más profundas.



El ADN que se encontró en cada muestra fue extraído y secuenciado en laboratorios. Después, se hicieron comparaciones con bases de datos mundiales y así se descubrieron todos los seres que han habitado en el cuerpo de agua.



“La mayoría de las especies son tan pequeñas que apenas se pueden ver y hay algunas que son más grandes”, comentó Neil Gemmell, genetista y líder de la investigación, en declaraciones recogidas por la Universidad de Otago.



Preguntado por la posible existencia de Nessie, el profesor fue enfático: los resultados tumban muchas teorías que se han creado en torno a una gran criatura.

Lo que se desmintió



A lo largo de los años se ha dicho que el monstruo del lago Ness podría ser desde un reptil de la era Jurásica hasta un pez gigante. El ADN hallado, sin embargo, demuestra que nada de eso ha vivido en el lugar.



“En nuestros datos no encontramos evidencia de un plesiosaurio, un tiburón de Groenlandia, un bagre gigante y o un esturión gigante. Nada de eso”, aseveró Gemmell.



Así las cosas, ¿qué podría ser Nessie? El experto explicó que todo apunta a que se trate de una anguila gigante.



““Hay una cantidad muy significativa de ADN de anguila en el lago. Nuestra información no revela tamaños, pero el material encontrado nos dice que no podemos descartar que lo que la gente cree que ha visto sea una anguila gigante”, reconoció Gemmell, quien instó a seguir investigando para demostrar o refutar esta afirmación.

Esta es una de las fotos más famosos del monstruo del lago Ness. Se hizo en 1934 y 60 años después se descubrió que fue un montaje. Foto: Archivo particular

El mito

Más de mil avistamientos de una criatura en el lago Ness se han reportado desde el siglo VI. El primero de ellos, según la cadena británica BBC, fue la del misionero irlandés Columba de Iona, quien se habría encontrado con una bestia en el lugar, en el año 565.



En la década de los 30, también se habló de que muchos habían visto un monstruo y hasta se hizo pública una fotografía que, después se supo, fue un montaje.



Finalmente, en el 2007 Gordon Holmes hizo un video en el que se ve una figura larga nadar sobre la superficie del lago.

Lago Ness Video del lago Ness, en Escocia.

EL TIEMPO