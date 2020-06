Diez grandes incógnitas que aún deja la pandemia del coronavirus

The New England Journal of Medicine

¿Quienes superaron el virus se vuelven inmunes?



Según la Clínica Mayo, "todavía no está claro si la infección con coronavirus hace que las personas queden inmunes a una futura infección". Las pruebas que permiten identificar los anticuerpos de pacientes que lograron vencer el virus aún no han tenido resultados positivos.



Se sabe que se han presentado casos puntuales de personas que se vuelven a infectar, pero los científicos han señalado que esto puede deberse a que en un primer momento les hicieron un mal diagnóstico o a que no habían expulsado del todo los residuos virales de su organismo, según señala el diario 'The New York Times'.