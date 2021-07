Misión de Sabios se pronuncia sobre crisis en Colombia

Poco más de diecinueve meses han pasado desde que el 5 de diciembre de 2019 la Misión Internacional de Sabios le hiciera entrega al presidente Iván Duque del informe final que reunía las recomendaciones para impulsar de manera definitiva el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia.



En esa fecha, meses antes de la llegada de la pandemia, el país también atravesaba por momentos convulsionados por manifestaciones sociales que desde el 20 de noviembre se habían tomado las calles para protestar por reformas como la laboral y pensional. Ya desde ahí los expertos que hicieron parte de esta nueva misión vislumbraban que las propuestas consignadas en el informe podrían ser la respuesta a los reclamos de la ciudadanía.

Un año y medio después y en medio de una crisis económica y social agudizada por los efectos del coronavirus, coordinadores, relatores y miembros de la Misión de Sabios 2019 hacen de nuevo un llamado a "construir una sociedad basada en el conocimiento, equitativa y sostenible social y ambientalmente" y a ver las propuestas que presentaron como elementos que aporten a salir del escenario de crisis que atraviesa el país.



"El proyecto que propone la Misión de Sabios no le apunta a una simple reactivación sino a una reconfiguración de la economía y a una transformación de la sociedad. En este proyecto, el acceso a la educación en todos los niveles debe ser universal. El trabajo más calificado de todas y todos, así como el conocimiento, han de ser reconocidos como apalancadores de riqueza, salud y bienestar nacional", dice el comunicado.



También hacen referencia a que la creación en las artes y en las ciencias debe convertirse en opción real para la juventud. Reconocer el quehacer científico, la protección de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible de los renovables a través de la bioeconomía son otros de los puntos mencionados por el grupo de expertos.



Además de la educación, elemento que será vital para preparar a niñas y niños para el manejo de la incertidumbre y de la complejidad, indispensable ante la perspectiva de nuevas pandemias y de los efectos que en el futuro traerá el cambio climático.



Son varios los puntos propuestos a tener en cuenta, pero los participantes de la Misión que firman el comunicado son claros en que la disposición a pensar más allá de las propuestas de reforma tradicionales debe orientar los diálogos "que la protesta social y la agudización de la inequidad han suscitado".

"La coyuntura que vivimos invita al cambio y a la transformación. Observamos que en las movilizaciones, los ciudadanos – especialmente los jóvenes – están luchando por causas diversas en medio de un dolor histórico común, y todos comparten la necesidad de un viraje en los asuntos públicos del país. El llamado es urgente y exige una coordinación eficaz. No menos importante es la responsabilidad de transformarse que tiene el sector privado. Todos los sectores sociales y económicos que compartimos la necesidad de reformas y de cambio de rumbo debemos actuar al unísono", aseguran.



Reformas que consideran que no son marginales sino de fondo, que darán resultados a largo plazo pero que deben adoptarse de inmediato para garantizar un mejor futuro para la niñez y la juventud. "La inequidad, el hambre, la debilidad de nuestros sistemas de salud y educación, el deterioro del medio ambiente, la desindustrialización, el recrudecimiento de la violencia selectiva y la incapacidad de acción colectiva son problemas estructurales cuya solución no puede seguir aplazándose", manifiestan.



El llamado de los miembros de la Misión es también al diálogo para superar las diferencias que han impedido el avance del proyecto de país. Una tarea para la que se ponen a la disposición para construir un núcleo de acuerdos con la participación de territorios, sectores y comunidades.



Entre los firmantes del comunicado aparecen Silvia Restrepo Restrepo, María del Pilar Noriega, Clemente Forero Pineda, Juan Manuel Anaya, Moisés Wasserman Lerner, Andrés Franco Herrera, Juan Benavides Estévez-Bretón, Edgar Puentes, Carmenza Duque Beltrán, Ana María Rey, Nubia Muñoz, Alex Jadad, Pablo Patiño Grajales, Camila Loboguerrero, Lina Paula Rodríguez Fernández, Carlos Jacanamijoy, Ramiro Osorio, Cristian Samper, Elizabeth Hodson, Germán Poveda, Esteban Manrique, Sara Victoria

Alvarado, Ana Arjona, Carlos Gustavo Patarroyo, Tim Osswald, Jean Paul Allain, Orlando Ayala, Mónica Álvarez, Eliécer Arenas, Oscar Hernández, Juan Armando Sánchez Muñoz, Francisco de Paula Gutiérrez Bonilla, Jaime Ricardo Cantera Kintz, Diego Alejandro Torres Galindo, Jairo Alexis Rodríguez López, José Fernando Isaza, Eduardo Posada y Dionisio Laverde.



Encuentre a continuación el documento completo:

REDACCIÓN CIENCIA

