Ciencia para una educación media de siguiente generación

No puede haber un cambio en la educación sin un cambio cultural en paralelo. Los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) podemos involucrarnos y contribuir al sistema educativo.



La propuesta consiste en que los investigadores del SNCTI aporten conocimientos –en especial de las investigaciones recientes en las regiones– para construir una nueva generación de contenidos educativos para la docencia en colegios. El escenario ideal serían los resultados de futuros proyectos financiados por Colciencias en las regiones.

No se trata de crear una cátedra nueva sino fortalecer e innovar las asignaturas básicas de los planes de estudio (p.ej., Ciencias Naturales, Física, Química), con ejemplos y estudios de caso asociados a las realidades nacionales. Tampoco es construir un contenido único, sino generar un universo de posibilidades para los maestros.



Ante todo se quiere flexibilizar los materiales educativos en pro de que se adapten a las necesidades regionales. Entonces, los investigadores desarrollan un documento con un lenguaje divulgativo y acorde con el grado o nivel de complejidad estimado, e incluyen la mayor cantidad de material relacionado con la investigación, como imágenes, videos, audios, bases de datos, etc.



Aquí el estudiante no solo está siguiendo un currículo sobre, por ejemplo, ‘Ciencias Naturales y del Medio Ambiente’ en séptimo, sino que está siguiendo el desarrollo de una investigación, viendo cómo los investigadores abordaron un tema, proyectaron preguntas e hipótesis y lo desarrollaron.Lo ideal sería que existieran muchos contenidos para cada nivel, donde los docentes escogerían el más apropiado para su contexto regional.

La calidad de los nuevos contenidos basados en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) dependerá en primera instancia de seguir los lineamientos docentes actuales para luego pasar por un proceso de evaluación centrado en el estudiante.



Es decir, que una primera ronda de revisiones la harían estudiantes y docentes de educación media, en lo posible del nivel de complejidad de los contenidos propuestos.



En este paso fundamental del proceso, los evaluadores deberán expresar si el lenguaje y los contenidos son apropiados como parte de la malla curricular de educación media, si las ayudas son suficientes para que los maestros se apropien de los temas, o sugerir cambios y mejoras.



Este dialogo de saberes será fundamental para mejorar la pertinencia y la calidad de los contenidos que estarían en línea con acceso abierto. Se sugiere que las revistas indexadas colombianas (Publindex) se conviertan en los repositorios permanentes de estos contenidos.



Se requiere de un sistema común para los contenidos y para el foro de discusión que puedan usar todas las revistas participantes. Finalmente, se propone la creación de una red nacional integrada de estudiantes, docentes, investigadores, y editores para el desarrollo de contenidos basados en CTeI. Esta sería la primera red integrada del sistema educativo medio y superior de Colombia.



JUAN ARMANDO SÁNCHEZ Y ANDRÉS FRANCO HERRERA

Miembros de la Misión Internacional de Sabios 2019, foco temático ‘Océanos y recursos hidrobiológicos’