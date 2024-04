Ministra de Ciencia responde a supuestas inconsistencias en su hoja de vida

Ante las denuncias presentadas en el Congreso de la República, por parte de las representantes Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez, que ponían en duda la experiencia profesoral consignada por Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, en su hoja de vida, la jefe de la cartera respondió en su cuenta de X.

Olaya compartió un mensaje en la red social en el que asegura "las certificaciones que acreditan mi vinculación como investigadora postdoctoral de la Universidad de Harvard y Coordinadora Académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos en el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas (ALARI) de la Universidad de Harvard", como escribe en el post.

La ministra adjunta dos documentos con membrete de la Universidad de Harvard en los que apoya sus labores de docencia e investigación como parte de ALARI.

Sin embargo, varios internautas rechazaron su publicación, señalando que los documentos expresamente no la acreditan para ejercer funciones de docencia, como lo habría expresado Olaya en su hoja de vida al ser nombrada como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

"Dictar un seminario no equivale a un año de experiencia laboral docente. Ahí está la falsedad. Un año de experiencia docente equivaldría al menos a ser teaching fellow por dos semestres y no lo fue. Lo que hizo es experiencia laboral, no docente. ¿Qué necesidad de mentir en eso?" "No sra, eso es diferente, lo que está en juicio son los certificados que la acreditan como profesora durante un año en Harvard, no de 48hrs como parece que fue. Es increíble como todo lo de este gobierno es corrupto y oscuro, a parte que no ha hecho absoluta/ nada en su puesto" "Uno le puede criticar la gestión a la ministra, por supuesto. Yo creo que hace falta demasiado y el enfoque a saltos a la inteligencia artificial sin tener buena ciencia básica está mal, pero que pereza que unos congresistas brutos sin formación critiquen su nivel académico", fueron algunos de los comentarios.