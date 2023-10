‘Las discusiones sobre el presupuesto ya se habían adelantado antes de mi llegada’

Durante el mandato del presidente Gustavo Petro ya se cuentan dos ministros de Ciencia. Aunque inicialmente se nombró al frente de la cartera al biólogo Arturo Luna, aproximadamente nueve meses después de asumir este cargo se designó en su reemplazo a la doctora en antropología, Yesenia Olaya, quien completa cinco meses al frente del ministerio.

Un breve periodo que no ha estado exento de polémicas. Los últimos meses, sobre la ministra han caído desde señalamientos por acoso laboral, un acumulado de renuncias en cargos directivos relacionados con la gestión de recursos, incluso de miembros de su círculo cercano –como sus dos viceministros–, y una nueva derrota en la repartición del Presupuesto General de la Nación que dejó a la cartera en el fondo del listado y con un considerable recorte que perpetúa la deuda histórica que se mantiene con este sector.



En entrevista con EL TIEMPO la ministra Olaya defendió su gestión al frente de Minciencias, insistió en que las regalías son una fuente válida de financiamiento a la ciencia en el país –pese a los reiterados reclamos de los científicos quienes explican que estos dinero son volátiles, de difícil acceso y no permiten darle estabilidad al Sistema Nacional de Ciencia– y explicó cómo trabajan al interior de la cartera para reestructurar su funcionamiento y mejorar el clima y desempeño laboral.

¿Se hizo suficiente gestión para conseguir mejores resultados en la repartición del Presupuesto General de la Nación (PGN)?



El 1 de mayo, cuando me nombran ministra, una de las primeras acciones que tomé fue revisar el presupuesto de inversión. Para ese momento ya se habían establecido unas discusiones previas sobre los recursos que requería Minciencias. La administración del exministro hizo importantes avances en socializar al Gobierno las necesidades de inversión para implementar las cinco políticas orientadas por misiones, que es uno de los compromisos que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, creo que hubo una falla en que esto no se complementó con un plan para posicionar políticamente al ministerio. Las discusiones sobre el presupuesto ya se habían adelantado, había surtido unos procesos incluso en el Congreso y ya se había hecho público el PND. Durante mi gestión, con mi equipo directivo, lo que estamos haciendo –convocando a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación– es definir y construir de manera colegiada cuáles son esos grandes programas de desarrollo científico tecnológico que requiere Colombia para cumplir con los compromisos del PND para conducir al país hacia una potencia mundial de la vida. En este proceso estamos evaluando el presupuesto que requiere la ciencia e identificamos dos fuentes de asignación importantes para el sector: son 5,8 billones de pesos si sumamos regalías y beneficios tributarios y el PGN.

Estas dos fuentes de ingreso no son nuevas y la comunidad científica lleva años reclamando que son insuficientes…



Para mí, el Sistema General de Regalías es una fuente importante de inversión en ciencia. Minciencias da los lineamientos hacia dónde deben dirigirse las convocatorias que van a impactar el desarrollo científico y tecnológico de las regiones. El ministerio tiene un protagonismo muy importante en la toma de decisiones políticas sobre la ciencia. Estamos construyendo el plan bienal de convocatorias y se han privilegiado líneas de trabajos que surgieron de un ejercicio de demandas territoriales en cada una de las regiones del país, cerca de 360 demandas territoriales que hemos agrupado en 11 convocatorias estratégicas. No diría que no es una fuente de financiación importante, lo que hay que ver es cuál es el direccionamiento que se le está haciendo a esos recursos para impactar el desarrollo de la ciencia e involucrar a las regiones. Sí, son un presupuesto de las regiones, pero tenemos que hacer una pedagogía para que ciencia y región logren articularse, se genere un diálogo amplio y se puedan consensuar los mecanismos y las soluciones tecnológicas y científicas que requiere cada territorio para reducir las desigualdades sociales.



Pero mientras tanto esos dineros no están llegando con facilidad a científicos y centros de investigación. ¿El 2024 será entonces un año en el que seguirá siendo difícil hacer ciencia en el país?



Yo diría que no. Comprendo las opiniones y las indignaciones que ha causado el Sistema General de Regalías, pero no olvidemos algo, este es un Gobierno del cambio y cuando se construye y se instituye un gobierno del cambio, lo principal que debe hacer su equipo directivo, en este caso los ministros, es revisar cuáles han sido los procedimientos en el funcionamiento de las fuentes de inversión, de las fuentes de financiación, de las convocatorias, de los instrumentos, y generar las adecuaciones institucionales para cambiar esas circunstancias que impiden justamente que la comunidad científica haya podido tener un mayor impacto y trabajo en los territorios. Nosotros estamos revisando los procedimientos, estamos generando una campaña pedagógica con los alcaldes y los gobernadores, porque la ciencia no solamente tiene que ver con la generación de conocimiento, la ciencia también son decisiones políticas.

¿La reducción del presupuesto no desconoce las recomendaciones de la Misión de Sabios de aumentar la inversión pública en ciencia para incentivar la privada?



No, la Misión de Sabios y las recomendaciones son una realidad y se están materializando en cada una de las acciones que está desarrollando el Ministerio de Ciencias. Una de las recomendaciones fundamentales es que la ciencia debe permitir un acercamiento con las comunidades para reducir las desigualdades sociales. Por primera vez, desde que Minciencias era Colciencias, el ministerio tiene convocatorias que incorporan el criterio étnico, territorial y de género.

¿Usted tiene espacios de diálogo con los miembros de la Misión de Sabios y otros actores de la comunidad científica?



En la academia se instituyen sectores con diferentes visiones de la ciencia, no es homogénea y la comunidad científica tampoco. Hay grupos representativos en Bogotá, pero también en el Chocó, en la Amazonia, en Antioquia, en el Valle, y eso es lo que permite enriquecer el conocimiento desde diferentes posiciones en torno a la agenda de ciencia. Minciencias es un ministerio de puertas abiertas, hemos tenido reuniones con la Academia de Ciencias Exactas, han estado aquí, les hemos presentado el programa de transición, nuestros avances en las políticas de misiones y, en cada viaje que hago a los territorios, visito las universidades y me reúno con las comunidades de científicos. Minciencias tiene un acercamiento con ellas, se están construyendo algunos mecanismos en conjunto, pero también hay que entender que la academia es diversa y, en esa diversidad, hay diferentes posicionamientos, diferentes voces.

Otro de los temas que ha puesto la atención en la cartera han sido las denuncias de sobrecarga laboral, que usted ha señalado que están relacionadas con el limitado presupuesto para funcionamiento. ¿Con esta nueva asignación se alejan las posibilidades de cambio?



No me cierro a las posibilidades de cambio. Este es un gobierno de la articulación, estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ampliar el presupuesto de funcionamiento no es una decisión exclusiva del Ministerio de Ciencias. Esto se articula mediante un plan estratégico con estas dos entidades y para eso estamos haciendo un plan de rediseño institucional que nos va a permitir conocer cuál es la carga laboral que requiere el Ministerio, hacia qué plazas tenemos que abrir nuestra planta de funcionarios. Tenemos un ideal de abrir 600 plazas con nuevos perfiles que puedan responder a la toma de decisiones políticas en torno a la ciencia. El 31 de diciembre vamos a tener los resultados de ese rediseño institucional.



¿Qué pasó con el caso de Elizabeth Orjuela, la funcionaria cuya muerte se relacionó presuntamente con ‘burn out’?



Elizabeth llevaba en el ministerio cerca de diez años. La conocí cuando asumí como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Ella era contratista, una mujer brillante, con un conocimiento impresionante del funcionamiento administrativo y financiero de la cartera. Yo soy feminista y para mí el empoderamiento político y económico de las mujeres es fundamental y una de las metas que me tracé como viceministra era no solamente contribuir a que las mujeres accedan a la formación de alto nivel, sino también a la toma de decisiones financieras y políticas. Cuando conocí a Elizabeth, le dije que debería estar ocupando otro lugar en el Ministerio, uno de toma de decisiones, porque tenía todo el conocimiento financiero de la entidad en su cabeza. Cuando asumí como ministra le dije que quería que fuera la nueva directora de Gestión de Recursos. Se emocionó, tomó la noticia con mucha felicidad, todos los lunes me traía flores a mi oficina. Nunca hubo una queja en el Comité de Convivencia. Lamentablemente fallece, por lo que tengo conocimiento fue un sábado. La semana antes estuve en muchos viajes porque en ese momento no permanecía mucho en el Ministerio. Pero fue una relación muy bonita, una relación de mucha colaboración. De ella me quedan los mejores recuerdos, una gran funcionaria, una gran pérdida para esta entidad.

¿Ella renunció?



No tengo conocimiento. Cuando un funcionario renuncia, se radica ante talento humano la renuncia. Según me informó esa dependencia, nunca se radicó una carta de renuncia por parte de Elizabeth.

En varios escenarios, e incluso en una carta del sindicato del ministerio, se señala que en la cartera reina un ambiente de desconfianza, miedo y retaliación. ¿Es cierto?



Eso hay que revisarlo con mucha calma y justamente obedece a los procesos de transición. La carta es legítima, pero a mí no me queda claro a la fecha si esta es una carta dirigida por el sindicato porque la persona que la firma, la señora Deyanira Duque, dice que se dirige como presidenta y como una única responsable del contenido. Hemos convocado una reunión del sindicato la próxima semana, justamente para escucharlos.

¿Cómo se explica la alta rotación laboral que hay en la cartera?



Todo ministro o director de una entidad conforma su equipo de trabajo. Las personas que han salido del Ministerio han sido personas de libre nombramiento y remoción. Yo recibí un equipo directivo que venía de la anterior administración con una visión de la ciencia legítima, pero diferente a mis criterios, que es la democratización y la territorialización.



Pero los cambios también se han dado en su círculo cercano, como la renuncia de sus dos viceministros…

La política es rotativa y cambia de acuerdo con las circunstancias que se están viviendo. La renuncia de los dos viceministros obedece a circunstancias personales. Yo no podría entrar a hablar de ellas porque hace parte de la reserva personal y de la dignidad de cada funcionario. Los dos tuvieron un desempeño maravilloso en el Ministerio, dejaron pilares fundamentales. Sin embargo, por asuntos personales decidieron no continuar en el cargo y ahorita estamos liderando el proceso para que llegue otro viceministro y dar continuidad al trabajo.

¿Usted a qué le atribuye todas las polémicas a nivel interno y externo que la han envuelto a usted y a la cartera en los últimos meses?



¿Quién es la ministra de Ciencias? Una mujer de regiones, egresada de universidades públicas, becada, una mujer que tiene una visión pensada en las regiones, no en el centralismo, que se reconoce como afrodescendiente. Este gobierno le está dando la oportunidad histórica a sectores que han estado subrepresentados de la política. En la toma de decisiones científicas y políticas de la ciencia también hay unas estructuras patriarcales que como mujeres científicas debemos estudiar y combatir. Y eso también mueve estructuras de poder, porque en últimas eso son todos esos rumores. Son voces que requieren ser escuchadas, algunas por medio de informaciones anónimas, falsas, pero aquí nos estamos jugando la estructura del poder y estamos debatiendo la estructura política de la ciencia desde diferentes voces y surgen diferentes intereses. Y eso es normal.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS