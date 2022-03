El objetivo del proyecto de Ley 218 de 2020 es que se adopten medidas orientadas a la efectiva conservación, estudio científico, identificación, restauración y uso sostenible del patrimonio espeleológico dentro del territorio nacional. Ese que albergan las más de 300 cavernas que hay en el territorio colombiano, en Santander, San Andrés y Huila.



El proyecto, que consiguió la aprobación por unanimidad en comisión sexta y luego en plenaria del Senado, estaba a la espera de conseguir la aprobación en Cámara, para ir finalmente a sanción presidencial. Sin embargo, ahora su futuro puede ser incierto por cuenta del concepto que emitió el Ministerio de Minas y Energía a finales de febrero, en el que le solicita a la Comisión Sexta archivarlo.

Entre las razones que argumenta la cartera, señala que "las medidas sugeridas por la iniciativa legislativa para la protección ambiental de los lugares constitutivos de patrimonio espeleológico ignoran que tales lugares ya cuentan con una base normativa para su identificación y protección".



Y que, entre otras cosas, en su concepto "con el presente proyecto de ley pueden generarse conflictos entorno a derechos mineros previamente adquiridos, en especial los que están desarrollados en roca caliza y mármol".



La iniciativa, impulsada por el senador Iván Darío Agudelo, nació influenciada por el especial 'Colombia Subterránea' de EL TIEMPO, durante cuya elaboración el periodista Nicolás Bustamante se adentró en algunas de las cavernas más sorprendentes y desafiantes de todo el país.



El senador Agudelo ha manifestado que de ahí surgió un primer interés que fue ampliando con la comunidad espeleológica y científica. Con aportes del Servicio Geológico, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y varias universidades emprendió la tarea de tramitar el proyecto de ley, que había recibido hasta el momento una muy buena recepción en el legislativo.

Por eso, para Agudelo, los argumentos presentados por Minminas sobre la normativa ya existente no es suficiente. "Actualmente no se tiene siquiera un inventario del patrimonio espeleológico existente ni hay medidas claras para su protección y conservación, lo que ha llevado a que se den usos que acaban con la biodiversidad allí existente e incluso la posibilidad, como lo plantea el mismo ministerio, de que se estén dando permisos de explotación minera en esos territorios, poniendo en riesgo las grandes reservas acuíferas que están allí", señala.



Y continua: "No podemos olvidar que, de acuerdo a estudios realizados, la Colombia subterránea contiene cerca del 95 por ciento de las reservas acuíferas del país".



Para la protección de estos recursos biológicos el proyecto legislativo establece un trabajo articulado entre las distintas entidades que tienen responsabilidad en materia medio ambiental, según explica el senador Agudelo. Para ello la propuesta es contar "con un observatorio y acciones encaminadas a su identificación y conservación que es un primer paso fundamental para la protección. Si no sabemos dónde está el patrimonio espeleológico, ¿cómo lo vamos a proteger?", indica.

Ante lo expuesto por el Ministerio de Minas sobre la posibilidad de que se generen conflictos entorno a derechos mineros previamente adquiridos, el senador señala que es lamentable que el gobierno nacional siga pensando en dar prevalencia a los intereses de las empresas mineras sobre la protección del medio ambiente.



"Aunque creo que puede existir minería responsable que genere regalías para la educación y la ciencia, deben existir límites y clara regulación, como, por ejemplo, la que prohíbe la explotación en lugares de alto valor ambiental. Es un contrasentido que el Ministerio de Minas diga que existe ya un marco normativo que lo protege, pero a la vez afirme sin mayor sustento, que pueden existir derechos mineros que se afecten con el proyecto de ley. ¿Es entonces un reconocimiento de negligencia estatal al otorgar derechos mineros en estos territorios?", cuestiona Agudelo.

Al consultar al Ministerio sobre su solicitud de archivar definitivamente el proyecto de ley, la cartera le informó a EL TIEMPO que ratifica lo ya expuesto en el documento que le hizo llegar a la doctora Diana Marcela Morales Rojas, secretaria de la Comisión Sexta de la Cámara.



"Como se manifestó en el concepto, existen mecanismos de protección y conservación global para identificar y proteger el patrimonio natural y cultural de la Nación, el cual está regulado en diferentes normas. Estas ya identifican y protegen el patrimonio espeleológico", fue la respuesta obtenida desde Minminas y añaden que dichas normas se encuentra expuestas en el concepto emitido al Congreso por el ministerio, documento que consideran que contiene la información necesaria para entender su posición frente al proyecto de Ley No. 643 de 2021 Cámara – 218 de 2020 Senado.



Sin embargo, resaltan que "será el Congreso de la República, en sus facultades legislativas, el encargado de dar trámite al proyecto mencionado". Pero en el aire se mantiene la duda de por qué pedir archivar el proyecto y no modificarlo.



Para Agudelo, el concepto del ministerio hace inicialmente algunos comentarios de ajustes que pueden ser válidos y realizables. "Pero luego, cuando menciona los derechos mineros, de tajo pide el archivo, hay claramente una prevalencia de los intereses particulares sobre el interés general de proteger nuestro medioambiente", manifiesta el senador.

