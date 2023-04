Entre los nuevos nombramientos anunciados por el presidente Gustavo Petro dentro de su gabinete ministerial está el de Yesenia Olaya como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. La doctora en Antropología llega a la cartera en reemplazo del biólogo Arturo Luna, un nombramiento que es recibido por la comunidad científica en medio de opiniones encontradas.



Para el profesor Enrique Forero, expresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), se trata, de nuevo, de un desacierto. Aunque ve con buenos ojos la salida de Luna, le preocupa la falta de conocimiento que Olaya pueda tener sobre lo que se hace en Colombia en Ciencia y Tecnología.

"Petro sigue jugando a las escondidas con la ciencia, no ha querido hablar con los científicos", señala el académico, quien hace parte de Comité del Consejo Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas. Para él, dentro del Gobierno pudo haber generado incomodidad las opiniones que desde la comunidad científica se hicieron en temas como el nombramiento de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía o la salida de Carlos Vargas como viceministro de esa misma cartera.

"Me parece que la nueva ministra es pura ideología y con ideología en un país como el nuestro, que necesita tanto pragmatismo, no vamos a llegar a ninguna parte. Seguimos en las mismas desde que se creó el ministerio, no hemos tenido suerte. Nosotros incentivamos la creación de esta cartera para que la palabra ciencia estuviera en el vocabulario de los colombianos y para que hubiera una persona en el gabinete ministerial que defendiera los intereses de este sector, y nada de esto ha ocurrido", comenta el botánico.

Olaya era viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Por su parte, el Fanor Mondragón, profesor emérito de la Universidad de Antioquia y miemrbo de Accefyn, quien reconoce no conocer mucho sobre la trayectoria de la nueva ministra, explica que, independientemente de quién sea, lo que se necesita es que la persona que llegue a la cabeza de Minciencias sea visible en el Congreso.

Precisamente en este espacio legislativo, investigadores que han participado de diferentes procesos en él han señalado que han sido testigos de situaciones en las que legisladores desconocen quién está al frente de la cartera.

"Necesitamos que quien esté en el ministerio sea visible, hable con los congresistas, que haga lobby con todos ellos", señala el químico. Un protagonismo que será fundamental para lograr avances en luchas históricas como la del presupuesto que se destina en el país para hacer ciencia.

"El Gobierno invierte entre 10 y 12 dólares por año para ciencia, EE. UU. invierte alrededor de 1.400 dólares por habitante al año, Israel puede invertir más de 2.000 dólares por habitante por año en investigación y desarrollo", expone el profesor Mondragón, quien también ha llamado la atención sobre el hecho de que en el Plan Nacional de Desarrollo no quedó ninguna asignación presupuestal para la ciencia.

Con buenos ojos ve este nombramiento la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Gabriela Delgado. "Ya era hora de poner a otra persona al frente de esa cartera que no había tenido ningún tipo de resultado. Que un ministro no pelee por los recursos de su sector, es muy desafortunado y este ministro no había hecho nada", señala.

Para la docente, que también es miembro de Accefyn, como viceministra Olaya estaba impulsando iniciativas pero la resistencia en cabeza del ministro no permitía avances. "Objetivamente, me parece que es una buena oportunidad para que ella pueda desarrollar todas las ideas que tenía y que estaban frenadas", asegura.

Cabe recordar que los ministros que han estado al frente de la cartera de ciencia, creada a finales del 2019, no han logrado llenar completamente las expectativas de los investigadores del país. En un principio, Mabel Torres fue centro de las críticas por sus polemicas declaraciones en las que desconocía la importancia del método científico; por su parte, su sucesor, Tito Crissien, fue acusado de plagio en algunas publicaciones realizadas mientras estaba al frente de la rectoría de la Universidad de la Costa.

Aunque a la llegada de Arturo Luna se vio con buenos ojos su vínculo con la comunidad científica, también recibió críticas por su inexperiencia y falta de protagonismo en el ámbito público.



