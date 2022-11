A pesar de ser la piedra preciosa negra más extendida, el término ‘ónix’ se ha utilizado para nombrar o referirse al ópalo, el alabastro, la obsidiana e inclusive al mármol, rocas que, claramente, no corresponden a este elegante mineral.



Y ello se debe a la confusión existente entre su color y la forma de su bandeado.



Siendo una variante de la calcedonia, como también lo es el ágata, su gran diferencial es su intenso color con un bandeado dispuesto de forma paralela y no curvada (como sucede con la otra calcedonia). De ahí que el nombre ‘ónix’ sea empleado erróneamente “para describir cualquier de piedra grabada con un color predominante como elemento central. También se utiliza para referirse a cualquier piedra preciosa con bandas paralelas”, explica el fascículo número 39 de la colección Minerales de la Tierra, que además de contar otras curiosidades en torno al nombre de la piedra protagonista de esta entrega (el ónix), como por ejemplo, la leyenda entre Eros y Afrodita que le dio origen al mismo, presenta varios datos curiosos en torno a las grandes masas de agua dulce que se encuentran alejadas del mar: los lagos.

Minerales de la Tierra. Onix negro Foto: Colecciones EL TIEMPO

Por ejemplo, ¿sabía usted que existe una rama de la ecología dedicada al estudio de los ecosistemas acuáticos continentales como los lagos, las lagunas, los estuarios y los ríos? ¿O que el mar Caspio no es propiamente parte de un océano, sino que es un lago que se creó hace 30 millones de años, gracias al río Volga? Y que otro mar, que no lo es, es el de Aral, pero que llama la atención no por su nombre, sino por la drástica y preocupante disminución de su tamaño?



Si bien antiguamente era el cuarto lago más grande del mundo, ha perdido el 60 por ciento de su tamaño (ello produjo la división del lago en dos zonas: el mar Aral del norte y el del sur) siendo “uno de los mayores desastres medioambientales ocurridos en la historia reciente como consecuencia de la mala gestión de los recursos naturales”, añade el fascículo.

