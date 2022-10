Durante más de dos siglos se consideró una roca única, descubierta por el químico sueco Axel Fredrick Cronstedt en 1756. No obstante, en 1997 la Asociación Mineralógica Internacional halló una diferencia imperceptible, entre dos ejemplares del mismo mineral, descrito como un silicato en 1796 por René Just Häuy, el mineralogista francés y padre de la cristalografía, quien no dudó de la exclusividad de la piedra ante su apariencia perlada-vítrea.

Sin embargo, los análisis científicos y químicos a los que fue sometida arrojaron dos variantes: una estilbita con preominio de sodio (estilbita-Na, encontrada en Cerdeña (Italia) y otra, con predominio de calcio (de Islandia). Inclusive, hay ejemplares con impurezas de potasio, lo que confirma que no se trata de una única piedra, como lo explica el fascículo de la entrega número 35 de la colección Minerales de la Tierra, el cual hace un completo recorrido por la biosfera, “el ecosistema global, que incluye el conjunto de los seres vivos (desde los más grandes hasta los más pequeños) y también sus interrelaciones”. De ahí que se hable de esta como la capa del planeta en donde se desarrolla la vida.

Por su parte, El manual del pequeño geólogo enfatiza en la orientación, como primera clave y requisito para asegurar cuando se realizan salidas de campo en busca de rocas. Si bien es mandamiento de todo coleccionista cargar una brújula y un mapa, nunca estará de más identificar algunos métodos naturales para saber el lugar en donde se realiza la exploración e inclusive identificar el camino por el cual se debe continuar la búsqueda.



Desde las costumbres de los animales (migraciones de aves, construcción de nidos y madrigueras), pasando por el cauce de los ríos, la distribución de la vegetación en las montañas e, inclusive, la forma de la luna en sus fases de cuarto creciente y menguante son explicadas como aliadas de la ubicación geoespacial.



