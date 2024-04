'Minciencias no es hoy lo que planteó la Misión de Sabios': científicas colombianas reflexionan sobre el papel de la cartera

En las últimas semanas, han sido varios los temas que han puesto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la agenda informativa: la ministra Yesenia Olaya pasó tanto por el Congreso de la República a cumplir con debates de control político para rendir cuentas en cuanto a la ejecución presupuestal de la cartera, escenarios en los que además se hizo mención a temas como las acusaciones de acoso laboral de las que se hizo eco el año pasado, el precario presupuesto de Minciencias, así como sobre dudas respecto a la experiencia docente consignada en la hoja de vida de la jefe de la cartera de ciencia, que ya están siendo investigadas por la Procuraduría.

Ante estos cuestionamientos, la ministra Olaya comentó a través de su cuenta de X: “Los ataques en mi contra, a las interseccionalidades que represento por ser mujer, afro, joven, tumaqueña y perteneciente a una diáspora de científicos precarizados, que salieron del país huyendo del conflicto armado y en busca de oportunidades académicas, hoy, no solo buscan lapidar la esperanza de millones de colombianos que se ven reflejados en mi historia; sino también buscan perpetuar la histórica desigualdad económica, social y racial. Estamos siendo perseguidos por un poder necropolítico que está encrudeciendo sus dispositivos de violencias predatorias contra quienes representamos el cambio”.

Sin embargo, en medio de estos debates desde la comunidad académica y científica se ha hecho énfasis en la preocupación de que la figura de lo que debe ser el Ministerio de Ciencia se está diluyendo. “El presupuesto asignado por su gobierno a Minciencias ha sido el más bajo en los últimos 25 años y esta entidad líder del sector no ha luchado para obtener los medios que permitan hacer realidad los prerrequisitos mínimos en ciencia y tecnología para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo”, señalaron desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro esta semana.

Al respecto, EL TIEMPO consultó con tres mujeres científicas sobre cuáles son sus percepciones sobre esta cartera, si corresponde con la idea de la entidad que se había planteado desde la Misión de Sabios 2019, y si consideran que las reclamaciones hechas a la ministra Olaya corresponden a una persecución ligada a temas de género.

Elizabeth Hodson

Doctora en fisiología vegetal

Profesora Emérita de la Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana.

Miembro de la Misión de Sabios 2019

¿La figura que tiene hoy Minciencias corresponde a lo planteado en la Misión de Sabios?

No, el Ministerio se planteó con el fin de fortalecer la “sociedad del conocimiento” propuesta por la Misión de Sabios, en la cual el avance y el uso del conocimiento favorecerían el desarrollo y el bienestar de los colombianos y su entorno. Para ello se requería fortalecer la actividad y presencia del Ministerio en todos los ámbitos, lo que no ocurre.

En cuatro años desde que se creó la cartera no se ha logrado avanzar en el tema de financiación de la ciencia. ¿Por qué cree que los gobiernos son reticentes a aumentar la participación de Minciencias en el PGN?

No solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido. Los recortes en el Presupuesto General de la Nación para CTeI en el país son alarmantes (36 por ciento menos que para 2024) en donde se ve el presupuesto asignado más bajo en los últimos 25 años… Buena parte de los cambios que requiere el país para consolidar su desarrollo en forma sostenible se fundamentan en aplicación de conocimiento e innovación a los sistemas tradicionales poco eficientes. Los gobiernos son reticentes a incrementar la inversión, probablemente porque no le da réditos políticos inmediatos.

La Misión de Sabios planteó misiones estratégicas para el desarrollo de la ciencia. ¿Considera que estas se corresponden con las planteadas por el Gobierno de Gustavo Petro?

La Misión de Sabios planteó ante todo la articulación de esfuerzos mediante el enfoque de “Investigación-innovación orientada por misión” en donde se abordan conjuntamente entre todos los miembros de la sociedad grandes problemas y se ofrecen grandes soluciones. Algunas, principalmente la de bioeconomía, fueron aceptadas y acogidas desde el gobierno anterior. Es así como en diciembre de 2021 se lanzó la “Misión Bioeconomía Colombia” como un objetivo crucial para la gestión sostenible y eficiente de los recursos del país. Posteriormente, y dado que es la opción más viable y conveniente para el país, el Gobierno de Petro la aceptó. La mayoría, de alguna manera, ya habían sido planteadas, es interesante continuarlas, no como decisión del gobierno de turno, sino como política pública estable.

La ministra Yesenia Olaya ha respondido a las diversas críticas que ha recibido aduciendo una persecución racial, por ser mujer y por causa de lo que ha llamado del poder ‘necropolítico’. Como mujer de ciencia, ¿qué opina de estas afirmaciones?

Siempre he considerado inadecuado y poco ético, respaldar fallas o pretender esconder errores detrás de consideraciones de género, raza o situación geográfica. Los méritos se ganan y son otorgados por la sociedad a quienes se esfuerzan y muestran sus resultados en forma suficientemente clara. Los hechos y los resultados son los que defienden a las personas.

Este ministerio en particular ha enarbolado las banderas de llevar la ciencia a las regiones y más allá de ‘las miradas hegemónicas’. ¿Considera que esto es función de Minciencias?

La función principal de Minciencias es fortalecer y ampliar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CT+I) a través de todo el territorio nacional. Para ello, es muy importante estimular, tanto a nivel nacional como internacional, alianzas estratégicas entre diversos grupos con variados niveles de avance, precisamente para afianzar sus capacidades, lo cual debe estar ajustado y considerar las condiciones, capacidades e intereses locales.

¿Qué necesita el Ministerio de Ciencia para consolidarse?

Fundamentalmente, estar liderado por alguien con solvencia intelectual y administrativa suficiente para obtener logros en las diferentes esferas administrativas y políticas. Entre muchas otras condiciones, debe conocer a fondo el mundo académico de la investigación y sus teje-manejes, las vías adecuadas y eficientes para transferir el conocimiento para beneficio de la sociedad y los usuarios para la innovación, y ser capaz de definir los requerimientos a nivel regional. Ante todo debe ser una persona que sea aceptada y respetada en el ámbito académico.

Silvia Restrepo

Vicerrectora de investigación y creación de la Universidad de los Andes

Miembro de la Misión de Sabios 2019

¿La figura que tiene hoy Minciencias corresponde a lo planteado en la Misión de Sabios?

No, la idea era un ente financiador de la investigación en Colombia, incluso la investigación más fundamental con un presupuesto mínimo de 1 por ciento del PIB para actividades de investigación. Este 1 por ciento no incluía la financiación por regalías, idealmente solo provenientes del Presupuesto General de la Nación. Debía ser el ente de integración de los actores de investigación, el ente que convocara y hoy cada vez más las universidades y centros están alejados del ministerio.

En cuatro años desde que se creó la cartera no se ha logrado avanzar en el tema de financiación de la ciencia. ¿por qué cree que los gobiernos son reticentes a aumentar la participación de Minciencias en el PGN?

⁠Es un tema de voluntad política que hasta ahora no se ha visto. Creo que aún es el desconocimiento de la importancia de la investigación, de que un país debe basar su progreso en la investigación. No es porque un país es rico que debe invertir en investigación, es al revés, es porque invierte en investigación que puede ser rico.

La Misión de Sabios planteó misiones estratégicas para el desarrollo de la ciencia. ¿Considera que estas se corresponden con las planteadas por el Gobierno de Gustavo Petro?

⁠No son las mismas. Sin embargo, esto no es grave, en la misión planteamos unas misiones cuyo tema puede ser definido por el gobierno según su plan de desarrollo. Lo importante es conservar la política de misiones, que las iniciativas sigan el protocolo de política guiada por misiones.

La ministra Yesenia Olaya ha respondido a las diversas críticas que ha recibido aduciendo una persecución racial, por ser mujer y por causa de lo que ha llamado del poder ‘necropolítico’. Como mujer de ciencia, ¿qué opina de estas afirmaciones?

No he visto evidencia que haya ataques por ser mujer, son comentarios a su hoja de vida.

Este Ministerio en particular ha enarbolado las banderas de llevar la ciencia a las regiones y más allá de ‘las miradas hegemónicas’. ¿Considera que esto es función de Minciencias?

Sí, es importante que las misiones se lleven a las regiones. Tomemos la misión de bioeconomía, la bioeconomía es regional, no se puede planear una bioeconomía para una región de Tolima desde Bogotá. Cada región debe plantear su propia bioeconomía.

¿Qué necesita el ministerio de ciencia para consolidarse?

Que sea dirigido por una persona que tenga legitimidad entre la comunidad científica, que entienda la importancia de la investigación desde la que es inspirada por la curiosidad hasta las aplicaciones de la ciencia, que tenga un presupuesto decente y que separe la agencia de manejo de plata de la parte política de la ciencia.

Marcela Aragón

Doctora en Ciencias Farmacéuticas

Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional

⁠¿Considera que la figura que tiene hoy Minciencias corresponde a lo planteado en la Misión de Sabios?

Considero que dista mucho de lo planteado en la Misión de Sabios. No hay conexión real con la academia ni con los científicos.

⁠En cuatro años desde que se creó la cartera no se ha logrado avanzar en el tema de financiación de la ciencia. ¿Por qué cree que los gobiernos son reticentes a aumentar la participación de Minciencias en el PGN?

Los gobiernos que hemos tenido no entienden la dimensión real de lo que es la ciencia y el aporte para el desarrollo del país. En este Gobierno en particular se habla de la “sociedad del conocimiento” pero no como quienes aportamos a la generación de nuevo conocimiento, sino como quienes copiamos e implementamos lo que otros países producen.

El problema es que no hay verdaderos planes y tampoco hay capacidad técnica. El resultado es inversiones mal realizadas y mal ejecutadas, que terminan con baja ejecución y pobres resultados. Al evaluar el desempeño es el Ministerio que menos necesitan desde el punto de vista de planeación.

La misión de sabios planteó misiones estratégicas para el desarrollo de la ciencia. ¿considera que estas se corresponden con las planteadas por el Gobierno de Gustavo Petro?

Parcialmente, si bien ha habido convocatorias que mencionan estos temas en sus objetivos, no han sido bien enfocadas. Los términos de referencia son un claro desconocimiento de la ciencia en Colombia y de cómo proyectarla a nivel internacional. Por ejemplo, se abren convocatorias del Ministerio de Ciencia sobre soberanía sanitaria en salud, donde una de las líneas a financiar son los “saberes ancestrales”, que si bien es un tema relevante en nuestro país, no debe ser financiado con recursos de este Ministerio.

La ministra Yesenia Olaya ha respondido a las diversas críticas que ha recibido aduciendo una persecución racial, por ser mujer y por causa de lo que ha llamado del poder ‘necropolítico’. Como mujer de ciencia, ¿qué opina de estas afirmaciones?

Es verdad que estamos en un país misógeno y que la ciencia también lo es, no solo en Colombia sino a nivel Mundial. Ejercer cualquier cargo administrativo, bien sea público o privado, siendo mujer constituye un gran reto, más si se es de una minoría étnica. Pero, más allá de odios personales, étnicos o de género, hay evidencias de que su gestión en Minciencias es cuestionable, los científicos y futuros doctores no tienen financiación, pero la ejecución de Minciencias es baja. Se financian emprendimientos artesanales y no proyectos de generación de conocimiento. Los indicadores no respaldan su gestión

⁠Este ministerio en particular ha enarbolado las banderas de llevar la ciencia a las regiones y más allá de ‘las miradas hegemónicas’. ¿Considera que esto es función de Minciencias?

Considero que es muy importante la democratización de la ciencia, que no sea exclusivo de un grupo de “eruditos”. Sin embargo, considero que las estrategias de Minciencias no han estado enfocadas correctamente, los términos de referencia de las convocatorias desconocen la trayectoria y las capacidades de los centros de investigación más grandes del país y en lugar de generar alianzas estratégicas se generan otro tipo de dinámicas. Me parece maravilloso que se trate de dar apoyo a las mujeres científicas, pero insisto que las convocatorias no han sido afortunadas. Los saberes ancestrales y el emprendimiento regional no deben ser financiados por Minciencias

¿Qué necesita el ministerio de ciencia para consolidarse?

Hay que tener en la cabeza del Ministerio alguien que no solo conozca la ciencia a nivel internacional, sino que también interactúe con nuestro ecosistema científico. Que tenga experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de investigación, pero sobre todo que entienda y acoja la ruta que gestó la Misión de Sabios. La ministra o ministro de esta cartera debe entender que la inversión en la ciencia tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y social de nuestro país, tenemos países latinoamericanos vecinos que son la evidencia de esto.

