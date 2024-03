Minciencias: Más de $ 2 billones para la ciencia, en riesgo por falta de ejecución

Con una asignación dentro del Presupuesto General de la Nación 2024 de 399.000 millones de pesos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue, de nuevo, la cartera que menos recursos recibió en la repartición. Pese a la derrota, la ministra Yesenia Olaya, esgrimió ante la opinión pública el argumento de que en Colombia la ciencia recibe dineros de otras fuentes, como las regalías.

Aunque esta respuesta –que también ha estado en boca de quienes antecedieron a Olaya en el cargo– nunca ha convencido a los científicos, que ven en este sistema limitantes como convocatorias que en su burocracia dificulta el acceso a los recursos e inestabilidad para procesos que son largos, sigue siendo una de las principales fuentes de las que se alimenta la investigación en el país gracias a que el Sistema General de Regalías destina para CTeI el 10 por ciento de los ingresos corrientes.

De esta manera, para el bienio 2023-2024 para ciencia se aprobaron 2,6 billones de pesos, una de las asignaciones más altas de la historia. Sin embargo, de estos dineros solo se llegó a ejecutar el año pasado 130.000 millones de pesos, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo que representa tan solo el cinco por ciento del total que se debe destinar para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el país en estos dos años y por lejos, la cifra más baja en ejecución de regalías para CTeI en los últimos cinco años.

“Llegamos a revisar y solamente se ha ejecutado el 4,6 por ciento de los recursos de ciencia y tecnología, cuya vigencia se termina en diciembre de este año. O sea, no hay ni siquiera ejecución de los recursos con los que la ministra justifica que no se necesita un incremento del presupuesto del Ministerio de Ciencias”, señala la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, cuyo equipo se ha dado a la tarea de revisar la gestión de la ministra Olaya, a quien esperan en las próximas semanas se confirme la fecha para citar a debate de control político en el Congreso.

El Ministerio de Ciencia presentó la semana pasada la "hoja de ruta en inteligencia artificial", en colaboración con otras carteras. Foto:EFE / Carlos Ortega Compartir

Esto quiere decir que restan nueve meses para que Minciencias ejecute más del 90 por ciento de los recursos de regalías, más de 2 billones de pesos. Dineros que si no se asignan corren el riesgo de convertirse en rezago presupuestal o perderse.

Además, señala Pedraza que la ministra mintió a la opinión pública cuando en entrevista con EL TIEMPO aseguró que “las discusiones sobre el presupuesto ya se habían adelantado (a su llegada a la dirección de la cartera el 1° de mayo del 2023), había surtido unos procesos incluso en el Congreso y ya se había hecho público el PND”.

“Ella ya era viceministra cuando Arturo Luna era ministro. Es decir, ya tenía la posibilidad de incidir en la planificación dentro del gobierno nacional. Además, estos trámites hasta octubre tienen la posibilidad de discutirse en el Congreso de la República, en donde ha habido múltiples modificaciones gracias a la incidencia del Congreso. En esa conversación, la ministra no solamente no apareció, sino que se opuso a la lucha por presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ella no puede salir a decir que fue una decisión del ministro anterior, si actuó en el debate, pero en contra del presupuesto para su misma cartera, que asuma su responsabilidad política”, exige Pedraza.

Carpintería y productos alimenticios

En contraste con la baja ejecución de los dineros de regalías, llama la atención del equipo de la representante Pedraza algunos de los proyectos que fueron elegidos en el marco de la convocatoria Jóvenes en Ciencia para la Paz, dirigida “a jóvenes entre 18 y 28 años de Buenaventura, Quibdó y Tumaco, con interés en desarrollar sus capacidades y habilidades en Ciencia, Tecnología e Innovación; y con un prototipo o idea de negocio”, de acuerdo con Minciencias.

“La ministra se opuso al incremento del presupuesto, respaldó que lo recortaran un 25 por ciento en términos reales, que fue lo que pasó de 2023 a 2024, alegando la plata de regalías, ni siquiera la ejecuta y cuando miramos en qué se está gastando nos encontramos esta convocatoria donde difícilmente hay una relación con la ciencia y la tecnología”, detalla la congresista.

El equipo de Pedraza señala que en la convocatoria que se realizó en Quibdó, de los 16 proyectos que recibieron financiación, solo cuatro tienen un vínculo evidente con ciencia e innovación. Mientras que en los 12 restantes hay proyectos de jugos de borojó, micheladas, arequipe, carpintería y crochet, entre otros.

“Está muy bien que se financien esos proyectos, pero no desfinanciando la plata de la ciencia y la tecnología. Para eso están otras instituciones como el DPS, el Sena, el Ministerio de Industria y Comercio o Innpulsa, para acompañar emprendimientos, pero la plata de la ciencia debería ser para la ciencia y la tecnología en la investigación, porque no hay plata hoy para los proyectos que tanto se necesitan.

Cabe recordar que a comienzos del año pasado se quedaron por fuera de convocatorias de regalías, proyectos de investigación como el impulsado por profesores de la Universidad Nacional y la Universidad Industrial de Santander enfocado en traer a varias regiones del país tecnologías cuánticas en alianza con el MIT y una empresa de computación cuántica fundada en Bostón por un colombiano.

“Pedían una carta firmada por todos los gobernadores o un delegado explícitamente para ese tema y los evaluadores de Minciencias contaban con cero capacidad técnica para entender esos proyectos. Definitivamente, ellos no entienden el sistema, no saben de mecánica cuántica y ni siquiera de física, hacen preguntas absurdas y terminan obstaculizando más algo que está mal hecho como la Metodología General Ajustada (MGA)”, explica el profesor Diego Alejandro Torres, quien lideró el proyecto.

Aunque este episodio ocurrió durante el ministerio de Arturo Luna, de acuerdo con el físico, con la ministra Olaya la situación no es diferente, pues se mantiene esta metodología por la que se rigen estas convocatorias para tener acceso a estos dineros.

“La MGA sirve muy bien para construir puentes e infraestructura porque está hecha pensando en que siempre va a haber corrupción, pero para proyectos científicos es imposible. Siempre diré que si a Fleming, quien descubrió la penicilina, le hubiera tocado un proyecto de regalías, lo hubieran metido a la cárcel por haber encontrado algo que no puso en la MGA, es absurdo el sistema”, explica Torres, quien afirma que en escenarios como el IX Encuentro Regional de Ciencias Físicas, realizado en septiembre del año pasado en Valledupar, la ministra Olaya le respondió que no sabía que había que cambiar la MGA y que no se iban a apoyar las ciencias básicas.

ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REdACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia

@malelopezpl