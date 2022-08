El domingo el presidente Gustavo Petro anunció que el biólogo con énfasis en Biotecnología de la Universidad de Sucre, Arturo Luis Luna Tapia, sería el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, completando así su gabinete.



A pesar del visto bueno dado por algunas voces de la ciencia, también se dio a conocer alrededor del nombramiento un hecho que, si bien no afecta directamente la posesión de Luna como ministro, si genera incomodidad para algunos desde el punto de vista ético.



Actualmente existe una demanda interpuesta por el mismo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la resolución 0089 del 2020 con la que el doctor Luna Tapia asumió anteriormente el cargo de Gestor de Ciencia y Tecnología en esta misma entidad.



De acuerdo con documentos del ministerio, en un memorando de marzo del 2021 de la dirección de talento humano de Minciencias dirigido a la ministra de ese momento, Mabel Torres, y al jefe de la oficina asesora jurídica, Gabriel Cancino, en una auditoría se encontró que Luna “no cumplió con los requisitos legales exigidos para validar las certificaciones expedidas en el exterior”, por lo cual debería haberse revocado el nombramiento.

El proceso escaló hasta una demanda de nulidad de la resolución 0089 del 2020 ante el Consejo de Estado entablada por el Ministerio de Ciencias como demandante, al igual que como demandado, por tratarse de una resolución emitida por la misma entidad, mientras que el ahora ministro Luna aparece como tercero interesado. Sin embargo, al parecer el proceso no ha evolucionado, de acuerdo con el registro de la página web del Consejo Superior de la Judicatura.

La demanda señala que los requisitos previstos en las normas no fueron

cumplidos por Luna Tapia respecto de la certificación de la University Of Tennesse Science Center "pues no existe la traducción oficial, ni la firma de un funcionario público del país en que se emitió, ni la firma del Cónsul Colombiano ni el de un país amigo, así como tampoco una descripción clara de las funciones desempeñadas que permitan constatar el cumplimiento de los requisitos de experiencia, todo lo cual permite sostener que o bien no está acreditado el cumplimiento del requisito de los 36 meses de experiencia (primer hallazgo señalado en el memorando del Director de Talento Humano del Ministerio) o el mismo no se cumplió (segundo hallazgo)".

Desde Minciencias se informó que Luna nunca ha sido notificado de proceso alguno en su contra y que “siempre ha entregado los documentos que acreditan su trayectoria académica y su experiencia”.

Si bien este hecho no represente una limitante legal para su posesión, que se espera ocurra el día de mañana, para algunos sectores el que no lo haya resuelto después de tanto tiempo puede sentar un precedente negativo para la persona que dirigirá las riendas de Minciencias y tendrá que supervisar estos mismos procesos en sus subordinados.



