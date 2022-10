Recientemente en el Congreso de la República se aprobó el que será el Presupuesto General de la Nación(PGN) para el 2023. Con un monto de 405,6 billones de pesos, el Gobierno financiará sus programas y políticas. Recursos cuya asignación la encabezan sectores como Educación, con 54,8 billones de pesos; Salud y protección social, con 50,2 billones; Hacienda, con 48,7 billones; Defensa y Policía, con 48,3 billones; Trabajo, con 37,9 billones; e Inclusión social y reconciliación, con 17,8 billones. En el fondo de la lista quedó de nuevo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 401.000 millones de pesos.

Aunque esta cifra sí representa un incremento del 21 por ciento frente al presupuesto del 2022, en el que se destinaron para Minciencias 330.519 millones de pesos, y un aumento también frente a la propuesta que dejó el gobierno Duque del PGN 2023 –por 301.00 millones–, no alcanza ni siquiera las cifras más altas que en algún momento recibió Colciencias antes de convertirse en ministerio en el 2019.

(Además: Dólar en las nubes: ¿cuáles son los destinos que aún son baratos para viajar?).

Por ejemplo, en el 2013 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) contó con un presupuesto de 430.150 millones, el más alto que ha tenido en la última década, y en 2012 se le destinaron 425.192 millones. Estas son las dos cifras más significativas que se registraron desde el 2010, de acuerdo con datos del portal La ciencia en cifras, de Minciencias.

Paradójicamente el 2020, el año de la pandemia y en el que Colciencias se convirtió en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también fue en el que su presupuesto se ha visto más recortado. De 350.969 millones que le fueron destinados en 2019 pasó a 270.046 millones. Aunque para 2021 se recuperó, recibiendo 410.851 millones, para el 2022 fue de los grandes perdedores en la repartición del Presupuesto General de la Nación, con un recorte del 20 por ciento.

De esta manera, con las nuevas asignaciones recién aprobadas por el Congreso, el monto destinado para la ciencia del PGN por el gobierno Petro ni siquiera alcanza a recuperar los niveles de 2021. La adición que se hizo de 100.000 millones a Minciencias se realizó sobre los 301.000 millones propuestos en el proyecto de presupuesto dejado por el gobierno saliente y no sobre los 330.519 millones con los que contó la cartera en 2022, por lo que el incremento real fue de 70.481 millones.

La decisión despertó reacciones entre la comunidad científica, cuyos actores por años han hecho un llamado constante a aumentar la inversión que hace el país en este sector, fundamental para el desarrollo tanto de la economía como de la sociedad. Para el profesor Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y miembro de la Misión Internacional de Sabios 2019, el hecho es una continuación de la situación de desfinanciamiento crónico que históricamente ha atravesado el sector.

La ciencia está seriamente desfinanciada en el país, porque aunque además del presupuesto del ministerio se reporta la inversión de regalías, esta es una inversión complicada de usar FACEBOOK

TWITTER

“El ministerio con el presupuesto más bajo en Colombia en el PGN que se acaba de aprobar es Minciencias, superado por el de Cultura (706.000 millones para 2023), lo cual más o menos muestra el orden de prioridades. La ciencia está seriamente desfinanciada en el país, porque aunque además del presupuesto del ministerio se reporta la inversión de regalías, esta es una inversión complicada de usar, con una rigidez interna y administrativa que hace limitada su capacidad de mejorar la actividad científica del país”, comenta.

Por su parte, el físico Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia), asegura que no se ha comprendido –aunque se viene repitiendo desde hace varios años y se hizo especial énfasis en ello desde la Misión de Sabios 2019– que los países industrializados son ricos porque invierten en ciencia y tecnología, en lugar de esperar a estar mejor y superar otras prioridades para que sea el momento de destinar recursos importantes para este sector.

“Eso no tiene sentido, porque para llegar realmente a tener un sector productivo que pueda competir, tener unas empresas modernas de base tecnológica con capacidad exportadora, tenemos que tener muchísima ciencia detrás”, explica. Para Posada, el error que han cometido los gobiernos anteriores fue contentarse con exportar materias primas, como petróleo y carbón, pensando que la bonanza iba a durar siglos y descuidando el sector industrial.

(Además: La Nasa creó un grupo de expertos para estudiar eventos misteriosos de ovnis).

Si bien no es un aumento como el que quisiéramos, es importante. Permite apalancar más recursos. No nos podemos limitar a lo que nos asignan de PGN. FACEBOOK

TWITTER

Desde el Ministerio de Ciencia consideran que el aumento para 2023 en el Presupuesto General de la Nación es sustancial, aunque no es evidente, ante lo que proponía el anteproyecto del gobierno Duque. “Si bien no es un aumento como el que quisiéramos, es importante. Permite apalancar más recursos. No nos podemos limitar a lo que nos asignan de PGN, sino que eso nos debe permitir apalancar recursos de otras fuentes. Hay que tener en cuenta que para hacer ciencia, tecnología e innovación en un país los recursos nunca van a ser suficientes, siempre hay necesidad de buscar más y esa también es la labor de Minciencias”, manifestó Arturo Luna, jefe de la cartera.

De acuerdo con Luna, quien precisamente tuvo esta semana un encuentro con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para abordar el tema de regalías, estos recursos representarán un impulso importante a la ciencia en el próximo bienio, para el que se contemplan 2,9 billones de pesos a los que los científicos del país podrán tener acceso a través de las convocatorias de CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación) y CTeI Ambiente.

“Es bastante considerable el aumento en comparación con el bienio anterior y eso nos permitirá desarrollar proyectos de mayor envergadura de lo que se ha hecho hasta el momento”, asegura Luna. Para el bienio 2019-2020 se aprobaron 428 proyectos por 2,021 billones de pesos y en el bienio 2021-2022 hasta la fecha se han aprobado 399 proyectos por 1,513 billones.

Darle fortaleza al sistema

Aunque expertos como Posada reconocen la importancia que tendrán los recursos de regalías para los próximos años, estos no aumentan de manera significativa el porcentaje global del producto interno bruto que destina el país para la ciencia. Sin embargo, en sintonía con lo expuesto por Wasserman, considera que la metodología que se aplica para la presentación, seguimiento y evaluación de los proyectos es tan complicada que exige a los investigadores e instituciones una capacidad administrativa que muchas veces no tienen.

Para Enrique Forero, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y expresidente de esta misma entidad, el corto presupuesto con el que históricamente ha contado el ministerio y el depender de recursos variables, como lo son las regalías, perpetúa también uno de los problemas fundamentales que afectan a los científicos del país y es la inseguridad frente a la continuidad de los proyectos.

(Siga leyendo: Cómo un mago-matemático reveló el punto ciego de un casino).

Las regalías son volátiles. El respeto a la ciencia es que su presupuesto haga parte del PGN y que este aumente a medida que lo hacen las necesidades del sector. FACEBOOK

TWITTER

“Las regalías son volátiles. El respeto a la ciencia es que su presupuesto haga parte del PGN y que este aumente a medida que lo hacen las necesidades del sector. No tener un presupuesto mínimo y luego buscar plata de otra parte”, asegura Forero.

Más allá de las discusiones que suscita de nuevo el PGN alrededor de la ciencia, lo que sigue siendo claro es que Colombia debe continuar aumentando de manera considerable los recursos globales que destina a este campo. En los últimos seis años el país ha registrado un promedio de inversión del 0,3 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, según datos del Banco Mundial, de acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Mientras en promedio los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) destinan a este fin 2,9 por ciento de su PIB.

Para los expertos consultados, robustecer las capacidades del ministerio que lidera el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país es fundamental para poder avanzar finalmente en el tema. Sin embargo, aunque la promesa con la que se creó esta cartera a finales de 2019, como recuerda Posada, fue mantenerla con un presupuesto similar al de Colciencias durante su primer año para evitar gastos adicionales que entorpecieran su creación, esta restricción aún se mantiene.

‘La reforma tributaria nos dará más’

Facebook Twitter Linkedin

Arturo Luis Luna Tapia, nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tres preguntas a Arturo Luna, ministro de Ciencia

¿Considera como un mensaje negativo que el presupuesto no haya cambiado de manera considerable con el paso de Colciencias a Minciencias?

Puede malinterpretarse de esa forma, pero también hay que tener en cuenta que tenemos una oportunidad en la que sí requerimos apoyo y es a través de la reforma tributaria. La reforma nos va a dar unos recursos adicionales para Ciencia, Tecnología e Innovación, por eso es la importancia y el empeño del Gobierno en que este tema avance, no solo para ciencia sino también para otras áreas que son importantes para el país y que necesitan financiarse.

¿En qué otros frentes se espera atraer más recursos?

Por un lado, trabajar con los otros ministerios. Hemos tenido conversaciones con Mineducación, Minenergía, Mincomercio, la idea es que sumemos recursos; cuando eso se hace, el impacto de lo que se logra es mayor. También con otras entidades, como el Sena, y esperamos con nuestros aliados internacionales seguir avanzando. Tradicionalmente se ha trabajado con países como Reino Unido y Alemania; la idea es expandir un poco el número de cooperantes estratégicos que tenemos.

¿Se van a modificar los mecanismos de asignación de regalías?

Hay que buscar la forma de que el proceso de participación en las convocatorias sea más sencillo para los investigadores, que se dediquen a investigar y no a estar gastando tiempo en la aplicación, porque es un proceso complejo. También el proceso de evaluación tiene que ser absolutamente transparente, con pares idóneos para evaluar los proyectos y que eso repercuta en la credibilidad que tiene Minciencias de lo que está haciendo, tenemos que ser absolutamente transparentes en los procesos de toda la convocatoria, incluyendo la evaluación y la asignación de los recursos.

ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia

También puede leer:

- Minciencias otorgará becas a jóvenes científicos para estancias de investigación.

- Diana Trujillo habló en español con astronauta salvadoreño desde la EEI.

- El telescopio James Webb descubre un denso nudo de formación de galaxias.