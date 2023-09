El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año (PGN-2024) ya se encuentra en trámite en el Congreso de la República, y aunque consiguió la aprobación en su primer debate en Cámara, no pasaron por alto algunas señales de alarma, entre las que se destaca, de nuevo, el recorte de presupuesto para Ciencia y Tecnología.



Con 400.000 millones de pesos asignados en el proyecto de ley, presenta una reducción del 22,4 por ciento, si se compara este monto con el que la cartera obtuvo en el PGN-2023 con la adición presupuestal (516.000 millones).



Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se queda en la cola de la distribución del presupuesto entre las otras dependencias del gabinete ministerial no es algo nuevo, como tampoco lo es el hecho de que, desde su transformación de Departamento Administrativo como Colciencias -la cual se hizo a costo cero- su presupuesto no ha despegado. Aunque sí cabe destacar que, gracias a la adición que se dió a comienzos de 2023, alcanzó las asignaciones más altas en la última década.

Si se trata de ver el vaso medio lleno, pese al recorte que muestra el proyecto de ley en trámite, el escenario pudo ser mucho peor. Hacia el mes de abril las voces del sector se elevaron para reclamar por un borrador en el que a Minciencias se le recortaba el 50 por ciento de su presupuesto, por lo que recibiría solo 257.202 millones de pesos.

El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, una de esas voces que, desde hace tiempo, ha cuestionado los pocos recursos que se le da a la cartera, señaló en ese momento: “Hoy todo el mundo habla de la sociedad del conocimiento y del papel que juega la ciencia en el desarrollo de las naciones y en el bienestar de los pueblos. Pero conviene que midamos el amor que le tenemos, con los montos adjudicados en el Presupuesto General de la Nación”.

Lo anterior, en una referencia a una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, que ratificó en su discurso el año pasado en la Asamblea General de la ONU, cuando dijo: "Colombia debe convertirse en una sociedad del conocimiento, el capital humano se alimenta a sí mismo, el retorno social es mayor que el individual, el todo es mayor que la suma de las partes”.

Aunque el recorte no es tan dramático como prometía en su momento el borrador presentado por el ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, los miembros de la comunidad científica siguen pidiéndole al Presidente coherencia. “Indicadores OCDE son importantes y valoro que el presidente Gustavo Petro los tenga en cuenta para sus análisis y proyecciones. Por eso, es esencial revisar también lo correspondiente a investigación y desarrollo. La ciencia en Colombia está en crisis”, señaló la profesora Gabriela Delgado, ex directora de fomento a la investigación en Colciencias en sus redes sociales.

Una historia de deudas

En el 2013 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) contó con un presupuesto de 430.150 millones, el más alto que ha tenido en la última década (hasta la adición presupuestal del 2023), y en 2012 se le destinaron 425.192 millones. Estas son las dos cifras más significativas que se registraron desde el 2010, de acuerdo con datos del portal La ciencia en cifras, de Minciencias.

Paradójicamente el 2020, el año de la pandemia y en el que Colciencias se convirtió en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también fue el momento en el que su presupuesto se ha visto más recortado. De 350.969 millones que le fueron destinados en 2019 pasó a 270.046 millones. Aunque para 2021 se recuperó, recibiendo 410.851 millones, para el 2022 fue de los grandes perdedores en la repartición del Presupuesto General de la Nación, con un recorte del 20 por ciento.

Inicialmente en el PGN 2023 aprobado por el Congreso, el monto destinado para la ciencia por el gobierno Petro ni siquiera alcanzaba a recuperar los niveles de 2021. La adición que se hizo de 100.000 millones a Minciencias se realizó sobre los 301.000 millones propuestos en el proyecto de presupuesto dejado por el gobierno saliente y no sobre los 330.519 millones con los que contó la cartera en 2022, por lo que el incremento real fue de 70.481 millones.

Una situación que afortunadamente alivió la adición que se aprobó finalmente en febrero de este año, con lo que la cartera alcanzó su presupuesto más alto históricamente, aunque permaneció en la cola de la distribución del presupuesto.

Sin embargo, la deuda con la ciencia persiste, desde lo público y lo privado. Pese a las recomendaciones hechas en 2019 por la Misión Internacional de Sabios de alcanzar para 2028 el 1,8 por ciento de inversión total en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto (donde la inversión pública debe ser 0,8 % y la privada de 0,4 %) hasta ahora solo hemos llegado al 0,21 % (2022), de acuerdo con cifras de Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.

En los últimos seis años el país ha registrado un promedio de inversión del 0,3 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, según datos del Banco Mundial, de acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Mientras en promedio los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) destinan a este fin 2,9 por ciento de su PIB.

Para los expertos consultados por EL TIEMPO en ocasiones anteriores, robustecer las capacidades del ministerio que lidera el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país es fundamental para poder avanzar finalmente en el tema. Sin embargo, aunque la promesa con la que se creó esta cartera a finales de 2019, como recuerda el físico Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia), fue mantenerla con un presupuesto similar al de Colciencias durante su primer año para evitar gastos adicionales que entorpecieran su creación, esta restricción aún se mantiene.

Una meta en veremos

Foto: Néstor Gómez. CEET

A finales de abril, cuando llegó a la dirección de la cartera de Ciencia Yesenia Olaya, en entrevista con este diario señaló que conseguir que el Ministerio tenga una mayor participación en el Presupuesto General de la Nación era uno de los desafíos más importantes.

"Tenemos que fortalecer las relaciones con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el Ministerio de Hacienda, revisar muy bien cuál ha sido la ruta de inserción de la ciencia en Colombia para responder a las necesidades del país. Porque si un país no ha priorizado la ciencia como un eje transversal de transformaciones, es muy difícil avanzar hacia una mayor ejecución presupuestal", dijo la ministra.

Además señaló en esa entrevista que para mejorar la eficiencia en la ejecución de recursos de Minciencias se iba a reestructurar la operación de la cartera, pasando de 12 proyectos de inversión a cuatro proyectos que serán radicados el 30 de abril ante el DNP. "Estos proyectos responden a las necesidades de un presupuesto para 2024 de 1,7 billones de pesos solicitado a Minhacienda".

La duda ahora es si la asignación presupuestal considerada en el proyecto de ley del PGN-2024 será suficiente para los propósitos que se había trazado la ministra.



