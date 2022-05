El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Partners of the Americas, anunciaron el lanzamiento de la convocatoria ‘100k Strong In The Americas’; una iniciativa que busca estimular y empoderar a los participantes como agentes de cambio para que puedan desarrollar soluciones duraderas a los nuevos desafíos de sus regiones.



La convocatoria, operada por el Fondo de Innovación de 100K Strong in the Americas, cuenta con una inversión de más de 1.433 millones de pesos, de los cuales, Minciencias aporta 1.230 millones y Partners of the Americas alrededor de 202 millones para el fomento de vocaciones científicas a través de pasantías internacionales de investigación en un período de cuatro a seis meses.

Para participar, los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) deben realizar una propuesta, que incluya, por lo menos, a una IES en los Estados Unidos y una en Colombia; enmarcada en uno o algunos de los ocho focos de la Misión Internacional de Sabios, y que tenga la posibilidad de ser replicada en todo el continente americano. Además, deberá incluir la movilidad de al menos un estudiante estadounidense y un mínimo de cuatro estudiantes colombianos.

(Le puede interesar: Más colombianas en la Nasa, entre objetivos de firma de Acuerdos Artemisa)

Se incluyen como IES, a aquellas instituciones que otorgan títulos de cuatro o dos años, ya sean públicas o privadas, Centros de Educación Superior Comunitarios, Escuelas

técnicas/vocacionales y otras instituciones de educación superior con programas que

confieren créditos.



El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Tito José Crissien, durante el lanzamiento, habló de la importancia de estas convocatorias para los estudiantes colombianos y expresó el compromiso del Gobierno Nacional para seguir fortaleciendo la cooperación y la competitividad en las Américas.



“Es una oportunidad para que los jóvenes puedan ampliar sus habilidades y capacidades en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Con esta convocatoria, esperamos beneficiar a 36 jóvenes estudiantes de pregrado, que completen el 70 % de su plan de estudios, en las Instituciones de Educación Superior, legalmente constituidas en Colombia”, agregó Crissien.

(También: Colombia por primera vez es anfitrión de competencia mundial de física)

'100.000 Strong in the Americas' es la principal iniciativa del continente apoyada por el

Departamento de Estado, la Embajada de E.E.U.U., y Partners of the Americas, en

asociación con empresas visionarias, fundaciones e instituciones educativas que trabajan para fortalecer la colaboración entre gobiernos, empresas y la academia.



Durante nueve años (2013-2022), el Fondo ha otorgado 278 ayudas a 534 equipos de IES en 25 países y 49 estados de Estados Unidos.

Para más información puede consultar: www.100kstrongamericas.org.



REDACCIÓN CIENCIA*

Con información de Minciencias

Encuentre también en Ciencia

Así fue la primera mirada al agujero negro del centro de la Vía Láctea

El científico venezolano que lidera investigación sobre física cuántica