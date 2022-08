Arturo Luna Tapia tomó posesión el pasado 16 de agosto como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. El científico sucreño no es ajeno a esta cartera, desde la cual lideró el programa Nacional de Biotecnología y el programa Colombia Bio y donde también trabajó como Gestor de Ciencia y Tecnología.



En entrevista con EL TIEMPO, el nuevo ministro habló sobre las expectativas y planes que tiene el Gobierno para esta cartera y sobre cómo asumirá retos como el aumento de la financiación para la ciencia.

¿Qué espera el gobierno del rol del Ministerio de Ciencias?

Una de las cosas que queremos lograr es posicionar a la ciencia, darle su rol de importancia en la sociedad. Que desde ella podamos aportar soluciones a problemas reales de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la transición energética, que la ciencia, la tecnología y la innovación ayuden a la industrialización del país en distintos frentes.

¿Qué tanto del documento del Pacto Histórico sobre saberes ancestrales llega a este nuevo gobierno?



Ese documento despertó un debate y en ciencia son importantes. Eso nos lleva a pensar que debemos establecer un diálogo entre esos saberes ancestrales tradicionales y locales y la ciencia moderna, que esos saberes ancestrales puedan aportar soluciones a problemas de la sociedad, que puedan ser impulsados y validados por la ciencia, con el respectivo beneficio para esas comunidades de donde provienen. Debemos dialogar para poder hacer ciencia.

¿A las ciencias básicas también se les dará prioridad?



Claro que las ciencias básicas van a ser un punto importante. Quiero conversar con investigadores, con empresas, con la sociedad en general para hablar de ciencia, llegar a acuerdos, construir política pública en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), también con mecanismos de financiación. Estoy abierto al diálogo entre múltiples sectores, quiero generarle confianza al Sistema Nacional de CTeI de que vamos a trabajar en conjunto para fortalecerlo.

¿Va a tener Minciencias más participación en el Presupuesto General de la Nación?



Como científico soy consciente de los problemas presupuestales para la financiación de la ciencia, eso va a hacer parte de mi labor, gestionar recursos, conversar con otras entidades de gobierno, con aliados nacionales e internacionales para no únicamente depender del Presupuesto General de la Nación. También voy a buscar que ese techo presupuestal pueda mejorarse. Actualmente la inflexibilidad del presupuesto está alrededor del 77 por ciento para el próximo año, espero que eso no le afecte al ministerio.

Con unos 33 funcionarios de carrera y alrededor de 500 contratistas ¿Se espera también organizar la planta del ministerio?



Quiero organizar la casa, optimizar procesos, mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan aquí, que se sientan orgullosos de trabajar en Minciencias porque eso termina incrementando también la eficiencia del ministerio.



Vamos a discutir las posibilidades de mejorar las condiciones de la planta de las personas que trabajan aquí, tanto funcionarios como contratistas, porque esta cartera es joven y debe tener en cuenta las condiciones en las que trabaja la gente. Esa es una de las cosas en ese proceso de organización que voy a hacer en la entidad. Trabajar con las mismas personas que trabajan aquí para mejorar sus condiciones laborales.

¿Se seguirán las recomendaciones de la Misión de Sabios?



Esa es una de las discusiones que debemos tener, esas son recomendaciones a largo plazo que incluso se consideraron en el informe de empalme y sobre las que vamos conversar.



Quiero escuchar a los miembros de la Misión de Sabios, trabajar con ellos y tener en cuenta esas recomendaciones del equipo de empalme que sé que incluyen esas mismas recomendaciones de la misión y ver cómo trabajamos en conjunto.

¿Ya tiene en mente quiénes serán sus viceministros?

Sobre ese aspecto espero que muy próximamente me pueda sentar con el señor presidente a definir ese tópico, que es fundamental para que arranquemos en firme y tengamos el equipo completo en la entidad. Pero para ello necesito que el señor presidente me dé las directrices necesarias.

¿Qué pasó con la demanda?



Cuando llegué a Colciencias entregué mi documentación, la hoja de vida se publicó, lo que indicaría que completé los requisitos. Trabajé un tiempo, hice el proceso de transición hacia Minciencias, y el año pasado me informaron de esa situación, pero en ningún momento me dijeron si había una investigación sobre el caso ni me pidieron una corrección de los documentos. Tengo la conciencia de que hice las cosas bien. Hasta el momento no me han notificado del Consejo de Estado.



ALEJANDRA LÓPEZ

REDACCIÓN CIENCIA

