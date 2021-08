Aunque la entrega número seis de la colección 'Grandes Ideas de las Matemáticas' comienza con un viaje a la época de Ptolomeo en la que fue ordenada la construcción de la mayor biblioteca de la historia antigua, la de Alejandría –y con ello se disparó la producción cultural, artística y filosófica–, bien vale la pena invertir el orden y comenzar por el final, por el concepto del paralaje estelar, como el método más preciso para medir la distancia a las estrellas.



Para descubrirla, Fernando J. Ballesteros nos remite a los años 190 y 120 a. C., tiempo que marcó la vida y el desarrollo astronómico de Hiparco de Nicea, pionero en la catalogación de 1024 estrellas con magnitud (brillo) y posición, y quien mejoró el cálculo de la distancia entre la Tierra y la Luna –hecho previamente por Aristarco– mediante “un fenómeno que todos hemos experimentado al guiñar los ojos de forma alternada” escribe el autor de Midiendo el cielo y la Tierra. La aventura de medir el cosmos, desde Eratóstenes hasta la paralaje estelar.



A través de un recuento de los cálculos que sentaron las bases de la astronomía moderna, este libro reconoce la importancia dada por los primeros científicos a la observación y a sus tecnologías, desde el gnomon babilonio para medir la altura del Sol, el polos o predecesor del reloj de sol romano, pasando por el astrolabio islámico y llegando a la ballestilla, el cuadrante de Davis que en 1594 permitió hallar la distancia de la Tierra al Sol de espaldas y sin afectar los ojos y el telescopio de Huygens.



Finalmente, la correlación entre las medidas del cielo y la Tierra queda demostrada en este libro; sin embargo, el autor no cierra sin darle su lugar al metro como unidad de medida que les puso fin a los métodos relativos de medición de distancias como 5.000 estadios o 13.331.728 codos cuando de definir el radio de la Tierra se trataba. “El metro, una unidad que permitió definir con precisión cuánto vale el perímetro de la Tierra, cuánto la unidad astronómica, y gracias a ello saber el resto de distancias”.



Midiendo el cielo y la Tierra. La aventura de medir el cosmos, desde Eratóstenes hasta la paralaje estelar llegará mañana con EL TIEMPO con un precio de 24.900 pesos. La colección completa tiene un costo de 699.000 pesos para suscriptores del Club Vivamos, y de 879.900 pesos para los no suscriptores. Puede adquirirla llamando al 4266000, en Bogotá, o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.

REDACCIÓN EL TIEMPO