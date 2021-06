¿Cómo se prueban los cosméticos cuando no se testean en animales?

Todos nos solidarizamos con el cortometraje ‘Save Ralph’. El amable conejito nos recordó el sufrimiento que estos animales padecen cuando son utilizados como objeto de estudio para probar la seguridad de los productos cosméticos y de aseo personal que usamos a diario.



Dejar de lado este tipo de pruebas para el 2024 es el compromiso que asumió Colombia con la Ley 2047 de 2020, un esfuerzo que debe ir de la mano con la comunidad científica para encontrar alternativas que se puedan adaptar al país.

En esa línea ya trabaja la Unidad de Toxicidad in Vitro (UTi), laboratorio de la Universidad CES en Medellín, que se ha encargado de diseñar pruebas que han resultado exitosas en evaluar la eficacia y la seguridad de los productos, obteniendo resultados incluso más precisos que los que se conseguían tradicionalmente con métodos como el 'test' de Draize, como es conocida la prueba de irritación cutánea y ocular que se practica en conejos, como Ralph.



Aunque cultivar células de diferentes partes del cuerpo humano o de animales parece algo salido de una película de ciencia ficción, esta se ha convertido en la mejor estrategia para dejar de lado el maltrato animal en los laboratorios, como le contó a EL TIEMPO Andrés Pareja, director de la UTi.



“Por ejemplo, si se quiere evaluar algún fármaco dirigido hacia los ojos, descongelamos células de córnea que tenemos en nuestro laboratorio, las ponemos a cultivar, las sometemos a estas sustancias y a través de diferentes herramientas de biología celular y molecular podemos determinar cuál es el efecto y obtener información confiable sobre lo que puede pasar en ese órgano específico”, explicó Pareja.



Esto lo hacen con células de piel, hígado, intestino, músculo y ovarios. En los cultivos celulares se evalúan la citotoxicidad –que consiste en determinar cuántas células mueren o no después de exponerlas al componente que se evalúa– y la genotoxicidad –con la que se mide si la sustancia puede causar daños genéticos–. Y estas son solo las pruebas generales que se practican en la UTi.



“Venimos trabajando en la implementación de tecnologías como la impresión 3D de tejidos para simular de una manera mucho más precisa los órganos de origen de las células y tener modelos de experimentación mucho más exactos”, dijo el investigador. Proceso con el que han conseguido modelos tridimensionales de piel, córnea e incluso de mucosa vaginal sobre los que se pueden practicar pruebas de productos de aseo y cosméticos.



Un servicio para la industria

El avanzado trabajo de este laboratorio les permite en este momento prestar servicios avalados por un sistema de gestión de la calidad basado en las buenas prácticas de la Ocde, que garantiza que los resultados de las pruebas que realizan cumplen con lineamientos internacionales y pueden ser presentados ante entidades como el Invima para garantizar que los productos son seguros y han sido evaluados con metodologías alternativas a la experimentación animal.



En la UTi se han especializado en atender las necesidades del sector cosmético con énfasis en los productos a partir de ingredientes naturales, en los que Colombia tiene un alto potencial para participar en el mercado mundial debido a su gran biodiversidad, pero también prestan servicios para el sector de alimentos, el agrícola –con la evaluación de pesticidas– y la industria de biomateriales; además, están incursionando en la investigación de los efectos de contaminantes ambientales, en un trabajo conjunto con la Universidad de Antioquia, Eafit y el Instituto Tecnológico Metropolitano.



No obstante estos importantes avances, aún es muy reducida la oferta de este tipo de pruebas alternativas en el país y de profesionales que trabajan en este campo.



Liseth Díaz, magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional, trabaja desde hace cinco años con la industria privada en el fortalecimiento de estas capacidades.



“En Colombia hay muchas empresas de productos cosméticos registrados; esperaría que en los próximos años se creen más laboratorios o que los precios de los terceros que brindan estos servicios en países como Argentina o México sean un poco más accesibles”, comentó la investigadora, quien también trabaja con herramientas biotecnológicas, como modelos de piel bioimpresa y reconstruida en laboratorio, métodos con amplia aceptación internacional.



Pero, ante la poca disponibilidad de este tipo de tecnología en el país, su alto costo y la compleja logística de importación debido a que se trata de células vivas, Díaz también ha adelantado investigaciones con modelos organotípicos, aquellos en los que se usan partes de animales descartadas de industrias como la alimentaria; los huevos de gallina fertilizados, por ejemplo, se pueden usar para hacer pruebas de sensibilidad ocular.



Precisamente, en este tipo de métodos alternativos viene trabajando el Grupo de Investigaciones Toxicológicas de la Universidad Nacional. Dirigido por la profesora María Constanza Lozano, del Departamento de Farmacia, el equipo ha validado este tipo de pruebas en laboratorio con buenos resultados en ojos de bovinos, piel de cerdos, glóbulos rojos de terneros y el caso del huevo.



Este se incuba en un periodo menor del necesario para que se forme un pollito, y sobre la membrana con vasos sanguíneos que se obtiene se aplica la sustancia de prueba para valorar los cambios que pueden ocurrir si esta es irritante o corrosiva. Una prueba que la profesora Lozano también aplica en laboratorio con sus alumnos de toxicología.



Sin importar la estrategia utilizada, los expertos coinciden en que para seguir avanzando en este campo en los años que restan para que entre en vigor la ley, es necesario apoyar con recursos la creación de nuevos laboratorios y la preparación de más investigadores en el campo.



ALEJANDRA LÓPEZ

Redactora de EL TIEMPO