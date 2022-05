Mercurio se pondrá retrógrado por segunda vez en este año, ahora en Géminis. Actuará desde el 10 hasta el 23 de mayo, así que si cree en la astrología pero no sabe qué puede significar esto para su signo, aquí le explicamos.

Según astrólogos, este planeta rige sobre la comunicación, la mente, las ventas y las transacciones, por lo que cuando se encuentra en retrógrado, puede afectar estos mismos aspectos.

¿Qué implica que un planeta esté en retrógrado?

Según explica Patricia Kesselman, astróloga y profesora de astrología y tarot, al medio ‘El Clarín’, esto representa un periodo en donde aquellas cosas donde este planeta rige pueden ponerse más complicadas.



Según ella, los antiguos astrólogos relacionaban estos momentos con la amargura y la destrucción, por lo que durante este periodo puede que las cosas en su vida se vean afectadas, dependiendo de su signo.

¿Qué no es recomendable hacer?

De acuerdo con lo que indican los expertos, durante este tiempo es preferible no iniciar proyectos o ciclos nuevos, debido a que hay una mayor tendencia a equivocarse.



Intente no ser impulsivo con las cosas que diga y haga. Recuerde que este periodo afecta la comunicación en todos los aspectos, por lo que puede presentar fallas con su computador, celular, entre otros.



Si puede, evite firmar contratos de cualquier tipo durante Mercurio retrógrado. Sin embargo, si debe hacerlo, lea con cuidado y detenimiento las cosas a las que está aceptando, pues puede que pase por alto un error.

Entonces, ¿qué se recomienda hacer?

Analice las cosas que usted ya ha hecho o proyectos que ya ha construido y termine los asuntos pendientes que tenga con estos.



Tómese ese tiempo para reflexionar en lugar de tomar decisiones apresuradas, puede que esto le brinde la creatividad que necesite en el momento.

¿Qué signos se verán más afectados?

En cada Mercurio retrógrado, hay signos que se ven más afectados que otros. Foto: iStock

Algunos astrólogos aseguran que a todas las personas les afecta Mercurio retrógrado, sin embargo, hay signos con mayor sensibilidad debido a dónde está ubicado su primer decanato -representan divisiones de 10 días por cada signo zodiacal-.



Si usted no está familiarizado con su carta astral, puede que se vea afectado y no lo sepa. Dicho eso, los signos serían: Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis.



Teniendo esto en cuenta, estos signos deberán prestar especial cuidado en cuanto a los temas mencionados anteriormente. No se trata de sentir miedo por las decisiones que se tomarán, sino de reflexionar y cuestionarse las cosas, especialmente en cuanto a ventas, que le aparezcan en el camino.

Tendencias EL TIEMPO