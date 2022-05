Mientras la Tierra está acompañada solo por la Luna, hay planetas que tienen muchos más satélites. Por ejemplo, Marte tiene dos lunas -llamadas Fobos y Deimos-, Júpiter tiene 79 lunas conocidas hasta ahora, Saturno tiene 53 y Urano tiene 27. Sin embargo, también hay planetas que no tienen ninguna, como el caso de Venus y Mercurio.



La explicación de la soledad de estos planetas está en su cercanía al Sol, por lo menos en el caso de Mercurio.



Según explica la Nasa en su portal Space Place, Mercurio se encuentra tan cerca del Sol y de su gravedad que no podría tener su propia luna. Lo más probable sería que, de tenerla, cualquier luna chocaría contra Mercurio o quizás entrara en órbita alrededor del Sol y, finalmente, este la atraería hacia él. Esto ha condenado a Mercurio a su soledad en el espacio.



​En el caso de Venus, los motivos por los cuales este planeta carece de un satélite sigue siendo un misterio para la ciencia.

El planeta más pequeño

Según explica la Nasa, Mercurio es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Es solo un poco más grande que la luna de la Tierra. Es, además, el planeta más cercano al Sol, pero en realidad no es el más caliente, un título que se lleva Venus.



Junto con Venus, la Tierra y Marte, es también uno de los planetas rocosos. Tiene una superficie sólida que está cubierta de cráteres. No tiene atmósfera, y no tiene lunas.

Este pequeño planeta gira lentamente en comparación con la Tierra, por lo que un día dura mucho tiempo. Tarda 59 días terrestres en dar una vuelta completa. Por el contrario, un año en Mercurio pasa rápido: debido a que es el planeta más cercano al Sol, no le toma mucho tiempo dar la vuelta completa y lo hace solo en 88 días terrestres.



