¿Cuál es el truco para convertirse en un auténtico mago?

Identificar el funcionamiento de las tecnologías más sofisticadas es reconocer que desde una conversación por WhatsApp, pasando por un pago en línea y llegando a un ‘me gusta’ en redes sociales es una serie de unos y ceros; y que, además, hasta el avance científico más complejo ha llegado, literalmente, por arte de magia.



¿Surreal? No; sobre todo si se tiene presente el estrecho vínculo entre una ciencia exacta, como la matemática, y el ilusionismo. Desde hace más de 500 años se dio a conocer esta relación a través de los apuntes de dos amantes de los puzles lógicos, la magia y el entretenimiento, Luca Pacioli y Leonardo da Vinci, en su obra Sobre el poder de los números (1496-1508), que validó el concepto de ‘matemática recreativa’.

Libro Como por arte de magia: Cuando los matemáticos se convierten en ilusionistas. Foto: Colecciones El Tiempo

“Entre los magos se suele decir que el éxito de un juego de magia se corresponde en un 80 por ciento con la psicología y en un 20 por ciento con otro tipo de destreza, que puede ser matemática, habilidad manual, algo basado en un concepto físico... en fin, lo que se conoce como ‘el truco’ ”, escribe Fernando Blasco en su libro Como por arte de magia: Cuando los matemáticos se convierten en ilusionistas.

“Lo que es realmente sorprendente es que ‘el truco’ solo influya un 20 por ciento en la rutina y que esta tenga que ver, en su mayor parte, con saber lo que espera el espectador, cómo lo vamos a distraer, cómo disfrutará tras ser engañado y qué mecanismos funcionan en ese engaño”, añade el matemático español en la entrega número once de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas.



A través de entretenidos juegos con barajas, billetes, ilusiones ópticas, sombras chinescas y hasta papiroflexia y globoflexia, el autor detalla el oficio del matemago (fusión de matemático y mago) y al mismo tiempo confirma que ‘el truco’ detrás de un truco no es más que una ley de probabilidad, un dictamen estadístico con apariencia de lectura del pensamiento o un conjuro de la codificación, como la ciencia de guardar y transmitir secretos.



Como por arte de magia: Cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $ 24.900 (la colección completa tiene un costo de $ 699.000 para suscriptores del Club Vivamos y de $ 879.900 para los no suscriptores), y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.



PILAR BOLÍVAR

Especial para EL TIEMPO

@lavidaentenis

