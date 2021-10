¿Cuántos sapos hay que besar antes de hallar al príncipe azul?

Aunque descabellado, pensar que matemáticas y romance integran el matrimonio perfecto es tan cierto y eficaz como entregarle un juego de cartas al destino numérico.



Ello, gracias al número e, que si bien hace parte de los trascendentales (trascendentes, irracionales, imposibles de expresar mediante una razón de dos números enteros) y puede que llame a la emoción por su letra inicial –sea la oportunidad para dejar claro que esta deriva posiblemente de su carácter como número exponencial o por haber sido llamado también constante de Euler–, se aleja de todo ritual de seducción, pero termina haciendo las veces de Cupido.



(Le puede interesar: ¿Cuál es el truco para convertirse en un auténtico mago?)

“Imaginemos que una persona ingresa en el mercado para encontrar pareja y que tiene motivos razonables para esperar toparse con una cantidad ene de pretendientes potenciales (…) las probabilidades de elegir a la persona idónea aumentan al máximo si rechazamos al primer 37 por ciento de las ene personas candidatas que tenemos la probabilidad de conocer, y nos casamos con la siguiente que resulte ser mejor que todas las opciones previas”, escribe Diego Alonso Roa en su libro Logaritmos y número e. Una mirada exponencial de la realidad.

(También: ¿Por qué las mujeres sienten más frío que los hombres? Esto dice la ciencia)

En esta nueva entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, el autor aborda la importancia de las herramientas de cálculo, como los logaritmos introducidos por Napier en el siglo XVI para simplificar los, hasta entonces, engorrosos cálculos (resultando muy útiles para los astrónomos) y el número e, acudiendo a ejemplos divertidos como el de dicha constante numérica (hermana del número pi, en tanto ambas son trascendentes) equivalente a 2,71828… y que continúa en que las posibilidades de conseguir pareja al eliminar el 37 por ciento de ene candidatos incrementan también en 37 y por ello, 37 por ciento es aproximadamente igual a 0,37 y esa aproximación equivale a 1/ e.



“Se trata de un modelo con presupuestos muy simplistas, pero brinda un sabio consejo: no se quede con las primeras opciones que se le presenten, pero tampoco se demore demasiado”, añade el autor, quien también demuestra que no es coincidencia que este porcentaje (37 %) está conectado cuando se busca barajar un mazo de naipes para que sus cartas queden en una disposición completamente aleatoria.



Logaritmos y número e. Una mirada exponencial a la realidad circulará mañana con EL TIEMPO por un precio de $ 24.900 (la colección completa tiene un costo de $ 699.000 para suscriptores del Club Vivamos, y de $ 879.900 para los no suscriptores) y podrá adquirirlo en almacenes de cadena, con su vendedor de confianza, llamando al 4266000 en Bogotá o al 018000110990 a nivel nacional, o a través de tienda.eltiempo.com.

Alerta por tormenta solar geomagnética que golpearía la Tierra este lunes

Abierta la segunda edición de 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica 2022