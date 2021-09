Marte no es un planeta habitable y estas serían las razones, según estudio

Recientemente varios investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis publicaron un estudio en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde destacan que varias razones impedirían que, al menos en el mediano o largo plazo, Marte sea una opción habitable para los humanos.

A pesar de que se tiene la percepción de que el llamado 'planeta rojo' es un hermano del planeta tierra, lo cierto, según aseguran los científicos, es que el ambiente árido y la falta de agua llevan al mínimo las posibilidades de que sea habitable para los humanos.

El estudio señala que esto sería porque, al parecer, Marte no cuenta con el diámetro suficiente para albergar agua.

“El diámetro de Marte es sólo el 53 % del de la Tierra (un poco más de la mitad del tamaño), y eso haría imposible que Marte se aferre a los volátiles que sabemos son vitales para la vida, como el agua”, explican los autores en un comunicado.

Ser demasiado pequeño impediría entonces que este planeta pueda retener grandes cantidades del recurso hídrico, esencial para la vida humana.

Los estudios y análisis de teledetección de meteoritos marcianos que datan de la década de 1980 postulan que Marte alguna vez fue rico en agua, en comparación con la Tierra. La nave espacial Viking orbiter de la Nasa y, más recientemente, los róvers Curiosity y Perseverance en tierra, arrojaron imágenes dramáticas de paisajes marcianos marcados por valles fluviales y canales de inundación.



A pesar de esta evidencia, no queda agua líquida en la superficie. Los investigadores propusieron muchas explicaciones posibles, incluido un debilitamiento del campo magnético de Marte que podría haber resultado en la pérdida de una atmósfera espesa.

"El destino de Marte se decidió desde el principio", dijo Kun Wang , profesor asistente de ciencias terrestres y planetarias en Artes y Ciencias y autor principal del estudio. "Es probable que exista un umbral en los requisitos de tamaño de los planetas rocosos para retener suficiente agua para permitir la habitabilidad y la tectónica de placas, con una masa superior a la de Marte", señaló el investigador.

