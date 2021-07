Así fue el vuelo más complicado del helicóptero Ingenuity en Marte

Como una semana de gran tensión para el equipo de Mars Helicopter calificaron Håvard F. Grip, el piloto en jefe del helicóptero Ingenuity y Ken Williford, científico adjunto del proyecto Perseverance, el tiempo de preparación para el desafío que representaría el noveno vuelo de la aeronave en suelo marciano.



(Le puede interesar: Así es el brazo robótico europeo 'caminante' para la ISS)

"Subimos las instrucciones para el vuelo, que ocurrió el lunes 5 de julio a las 2:03 a.m. (Tiempo del Pacifíco), y esperamos con nerviosismo que llegaran los resultados de Marte esa misma mañana. El estado de ánimo en la sala de control de tierra fue de júbilo cuando supimos que Ingenuity estaba vivo y coleando después de completar un viaje que abarcaba 625 metros de terreno desafiante", relataron los expertos de la Nasa.



La tensión se debía a que este no era un vuelo como los anteriores. Rompió récords de duración de vuelo y velocidad de crucero, y casi cuadruplicó la distancia recorrida entre dos aeródromos. Pero lo más destacable fueron las condiciones del terreno que tuvo que sortear.



Durante sus 2 minutos y 46 segundos en el aire, pasó por un área llamada “Séítah” que sería difícil de atravesar con un vehículo terrestre como el róver Perseverance. Según cuentan Grip y Williford este vuelo también fue diseñado explícitamente para tener valor científico al proporcionar la primera vista cercana de los principales objetivos que el róver no alcanzará durante bastante tiempo.



"En cada uno de sus vuelos anteriores, Ingenuity saltó de un aeródromo a otro sobre un terreno en gran parte plano. Al planificar los vuelos, incluso nos cuidamos de no sobrevolar un cráter. Comenzamos sumergiéndonos en lo que parece un cráter muy erosionado, luego continuamos descendiendo sobre un terreno inclinado y ondulado antes de ascender nuevamente para emerger en una llanura plana hacia el suroeste", comentaron los expertos de la Nasa.



Señalan que aunque puede parecer extraño que los detalles del terreno sean tan importantes como para un vehículo que viaja por el aire, la razón tiene que ver con el sistema de navegación de Ingenuity, diseñado originalmente para una breve demostración de tecnología en un sitio de prueba experimental cuidadosamente elegido.



(También: El Sol registra la mayor erupción desde 2017)



El algoritmo de navegación del helicóptero no tiene la percepción ni la comprensión humanas de lo que está mirando. Ve el mundo en términos de características individuales y anónimas, puntos que se mueven con el tiempo, e intenta interpretar el movimiento de esos puntos. Por eso, para facilitarle las cosas, lo programaron para pensar que todas esas funciones están ubicadas en un terreno plano.



Por esto surgen complicaciones intentan volar sobre un terreno que no es realmente plano. Las diferencias en la altura del terreno pueden ocasionar errores en el rumbo estimado, lo que hará que el helicóptero vuele en una dirección diferente a la prevista.



"La suposición de que el suelo es plano está incorporada en el diseño del algoritmo, y no hay nada que podamos hacer al respecto al planificar los vuelos. Lo que podemos hacer es anticiparnos a los problemas que surgirán y mitigarlos en la mayor medida posible en cuanto a cómo planificamos los vuelos y los parámetros que damos al software", comentan Grip y Williford.



Para esto utilizaron herramientas de simulación para estudiar en detalle el resultado probable del vuelo antes de realizarlo.



(Además: Predicción de Hawking sobre agujeros negros se comprobó tras 50 años)



"Para el vuelo 9, una adaptación clave del plan de vuelo fue reducir nuestra velocidad en el punto crucial cuando nos sumergimos en el cráter. Aunque tuvo el costo de extender el tiempo de vuelo, ayudó a mitigar los primeros errores de rumbo que podrían convertirse en un gran error de posición transversal. También ajustamos algunos de los parámetros detallados del algoritmo de navegación que no habíamos tenido que tocar hasta ahora en vuelos anteriores. Y excavamos un campo de aviación mucho más grande que en vuelos anteriores, con un radio de 50 metros. Terminamos aterrizando aproximadamente a 47 metros del centro de ese aeródromo", cuentan.



La próxima semana se espera que Ingenuity envíe imágenes en color que capturen afloramientos rocosos que muestran contactos entre las principales unidades geológicas en el suelo del cráter Jezero. También incluyen un sistema de fracturas que el equipo de Perseverance llama Raised Ridges, que los científicos esperan visitar en parte para investigar si un antiguo hábitat subterráneo podría conservarse allí.



*Con información de la Nasa



REDACCIÓN CIENCIA

Más noticias de ciencia