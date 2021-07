Marte: así fue como el Perseverance logró tomar su primera selfi

Las selfis se han convertido en una herramienta de los ingenieros de la Nasa para comprobar el desgaste del róver, y captan la atención de las nuevas generaciones interesadas en el espacio exterior.



(Lea también: Hallan información en diamantes sobre el origen de la vida).

El video de una de las cámaras de navegación de Perseverance captó el brazo robótico del róver girando y maniobrando para tomar las 62 imágenes que componen la selfi (autorretrato o autofoto).



"Me metí en esto porque vi una imagen de Sojourner, el primer róver de la NASA en Marte", dijo Vandi Verma, ingeniera jefe de Perseverance para operaciones robóticas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, en el sur de California.



Verma trabajó como conductora para los rovers Opportunity y Curiosity de la agencia, y ayudó a crear la primera selfi del Curiosity, tomado el 31 de octubre de 2012.



“Cuando tomamos esa primera selfi, no nos dimos cuenta de que se convertirían en algo icónico y rutinario," puntualizó.



Para hacer la selfi del Perseverance se necesitó cerca de una docena de personas, incluidos conductores del róver, ingenieros que analizaran las pruebas en JPL e ingenieros de operaciones de cámara que desarrollaron la secuencia de la cámara, procesaron las imágenes y las unieron. Además, llevó una semana trazar todos los comandos individuales requeridos.



(Le puede interesar: País del Pacífico que volvería realidad búsqueda de minerales en mar).



Según la Nasa, JPL trabajó con Malin Space Science Systems (MSSS) en San Diego, que construyó y opera la cámara responsable de la selfi. La cámara, nombrada 'Watson' (sensor topográfico gran angular para operaciones e ingeniería), está diseñada principalmente para obtener tomas de primer plano de texturas de rocas, no imágenes de gran angular.



Cada imagen de Watson cubre apenas una pequeña parte del paisaje, por esta razón los ingenieros tuvieron que hacer que el róver tomara docenas de imágenes individuales para crear la selfi.



“Lo que más llamó la atención fue colocar a Ingenuity en el lugar correcto para la selfi”, dijo Mike Ravine, Gerente de Proyectos Avanzados en MSSS. "Dado lo pequeño que es, creo que hicimos un buen trabajo".



Cuando los ingenieros de procesamiento reciben las imágenes de Marte, empiezan a limpiar imperfecciones causadas por el polvo que se deposita en el detector de luz de la cámara. Seguido, ensamblan los marcos de las imágenes individuales en un mosaico y suavizan sus uniones con un software. Finalmente, un ingeniero de forma recorta el mosaico para que se parezca más a una foto de cámara normal que las personas están acostumbradas a ver.

REDACCIÓN CIENCIA

Con información de la Nasa

Encuentre también en Ciencia:

- El fenómeno que hace que la Vía Láctea esté girando más lento



- Astronautas chinos realizan la segunda caminata espacial del país



- Crean tapabocas que detecta el covid-19 en menos de dos horas