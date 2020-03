Mario Bunge, filósofo, científico y hombre comprometido con su tiempo

Mario Bunge cumplió 100 años de vida en 2019, Nació en la provincia de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1919 y murió en Montreal el 24 de febrero de 2020. Pasó la mayor parte de su vida profesional en Montreal (Canadá) habiendo sido también profesor visitante y conferencista en varios países de Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica.

Recibió su doctorado en Ciencias Físico-matemáticas en la Universidad de Mar del Plata en 1952..En su primera etapa fue profesor de física teórica y filosofía en la Universidad de La Plata (1956-1966) y más adelante en la Universidad de Buenos Aires.



Desde el año 1966 se radicó, en Montreal, en McGill University. Fue un hombre universal, de amplia cultura científica, filosófica y humanística, y de enorme interés por los asuntos humanos, por la justicia social, por el conocimiento y por nuestro lugar en el mundo.



Un hombre comprometido con su tiempo, con la razón y con la cultura. Una figura de enorme importancia en la filosofía, en la ciencia, en el mundo actual y en la civilización contemporánea, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial.



Fue también un hombre que despertó amores y odios, y al cual nadie pudo ser indiferente. Su interés por los temas científicos y humanísticos estuvo presente desde sus primeras publicaciones y sus primeras conferencias.



Su filosofía de la ciencia se concreta en sus críticas a disciplinas no basadas en la evidencia, a las superticiones y a las pseudociencias. . Fue un defensor de la psicología científica, entre otras disciplinas con base en la evidencia.



Su libro 'Filosofía de la psicología' (2002, primera edición en inglés 1987), con el presente autor, fue precedido por su obra The mind-body problem (1980) y por numerosos artículos en revistas científicas de varios países y varios idiomas, y también en publicaciones dirigidas al público general.



Mario Bunge publicó alrededor de 70 libros e innumerables trabajos científicos y filosóficos y obras de divulgación. Su libro La ciencia, su método y su filosofía (1959) ha servido para iniciar a varias generaciones de estudiantes en muchos países del mundo, en asuntos de filosofía de la ciencia, metodología, y es un libro que todos leímos y recomendamos a nuestros estudiantes.



Un libro que conserva su actualidad varias décadas después de su publicación.



Otro libro muy central en la obra de Bunge es: Causalidad, el principio de causalidad en la ciencia moderna (primera edición en inglés, 1959; primera edición en español, 1961).



También su obra La investigación científica (primera edición en inglés, 1969; primera edición en español, 1983). Su Treatise on basic philosopy (1974-1989) en 8 volúmenes, es su aporte fundamental a la filosofía y al conocimiento humano, y lo coloca a la altura de los principales pensadores de todos los tiempos.



La característica central de los trabajos de Mario Bunge fue su insistencia en el rigor metodológico y el énfasis en que los conocimientos deben estar fundamentados científicamente.



Afirmó que el mejor conocimiento sobre la realidad es el que se obtiene a través del método científico.



Su teoría sobre el emergentismo considera que los sistemas físicos poseen propiedades globales sistemáticas o emergentes que las partes componentes no poseen y no pueden por lo tanto ser reducidas a propiedades de niveles de organización inferiores.



La física, la química, la biología, la psicología, las ciencias sociales, etc se encuentran en diferentes niveles de complejidad, y las propiedades de un conjunto de disciplinas emergen del nivel anterior y no pueden reducirse a ese nivel previo.



La larga vida de Mario Bunge abarcó un período de grandes cambios en la sociedad, en la ciencia y en nuestra concepción de la naturaleza humana.



Estos 100 años de avances y retrocesos, de avatares, vicisitudes, logros, de guerras y paz, de comprensión científica del mundo, de unidad y diversidad, han sido decisivos en nuestra historia como especie y como civilización.



Mario Bunge fue un líder intelectual, un defensor de las grandes causas del ser humano, de la evidencia, de la justicia social, del humanismo y del optimismo.



Bunge fue sin lugar a dudas el principal filósofo de habla española de las décadas recientes y una de las figuras más emblemáticas de la ciencia y la intelectualidad de nuestra época.



Sus orientaciones y su brillantez intelectual la echaremos de menos todas las personas que nos beneficiamos de sus enseñanzas, de sus libros, y que tuvimos la fortuna de compartir, al menos en parte, su fructífera vida.



Una frase que podría resumir la filosofía de los valores de Bunge y sus preocupaciones éticas, es la siguiente:



“Disfruta la vida y ayuda a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada”



Rubén Ardila