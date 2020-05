A disfrutar de una maratón de astronomía, este fin de semana

En un hecho histórico, los amantes de la astronomía podrán disfrutar, este fin de semana, de una maratón digital de esta ciencia, en la que tendrán la oportunidad de escuchar las charlas divulgativas de renombrados científicos expertos en diferentes áreas.



En total, serán 24 horas continuas de astronomía en las que 47 astrónomos hablarán acerca de temas como ‘cuántos planetas hay en el Universo’, ‘radiación espacial’, ‘cómo es lanzar un cohete al espacio’, ‘el primer astrónomo colombiano’ y ‘la música del Sol’, entre muchos otros.



Los investigadores se conectarán desde países como Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Holanda, México, Portugal y Suiza.



El organizador y anfitrión de la maratón será el astrofísico solar Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia.



Vargas explica que las fechas de la maratón no fueron escogidas al azar, sino que coinciden con dos conmemoraciones muy importantes para la ciencia: mientras que el sábado se celebra el Día Internacional de la Luz, el domingo es el Día Mundial de Internet.



“La idea es brindarles a todas las personas que están en cuarentena la posibilidad de tener un espacio entretenido de aprendizaje con charlas divulgativas”, asegura Vargas, quien no descarta la posibilidad que la maratón sea considerada para los Record Guinness.



El evento iniciará el sábado a las 2:00 a.m. (hora de Colombia) y terminará el domingo a las 2:00 a.m. (hora de Colombia), y se transmitirá por el canal de YouTube del Observatorio Astronómico Nacional, http://tiny.cc/OAN. La programación puede ser consultada en ciencias.bogota.unal.edu.co.