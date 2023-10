Este sábado se produce el último eclipse lunar de 2023, visible desde cinco continentes

Mañana sábado se producirá el último eclipse de Luna de 2023 que será de tipo parcial y podrá verse desde cinco continentes: Asia, Oceanía, Europa, África y América oriental.



El eclipse completo durará 4 horas y 18 minutos, aunque la fase de parcialidad más visible en España, por ejemplo, durará 1 hora y 18 minutos: comenzará a las 21:35 hora oficial peninsular y terminará a las 22:53 (una hora menos en Canarias), según informa el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).



Durante esos minutos, la Tierra se colocará entre la Luna y el Sol, de forma alineada o a punto de estarlo, impidiendo que parte de la luz de la estrella llegue a su satélite.

El eclipse de Luna de mañana será "modesto" (de magnitud 0,12) ya que "solo se verá una pequeña muesca oscurecida en un extremo sur de la Luna, el grado de oscurecimiento será muy escaso", ha explicado a EFE, el astrónomo del OAN Miguel Querejeta.

Los científicos calculan que solo un 6 por ciento de la Luna quedará cubierta por la umbra de la Tierra.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses de Luna pueden observarse sin ningún riesgo. El eclipse que tendrá lugar mañana, en concreto, podrá ser disfrutado a simple vista, aunque se verá mejor en lugares con cielos no cubiertos y sin contaminación lumínica.

Tanto el uso de prismáticos como de telescopios permitirán contemplarlo con más detalle.

¿Será visible en Colombia?

Desde este portal especializado Time and Date explican que los eclipses de Luna pueden ser visibles desde cualquier punto de la cara nocturna de la Tierra, si el cielo está despejado. Desde algunos lugares será visible todo el eclipse, mientras que en otras zonas la Luna saldrá o se pondrá durante el eclipse.



Sin embargo, en el caso de Colombia desafortunadamente no podrá verse.

Así se verá el eclipse desde Madrid. Foto: Instituto Geográfico Nacional de España

Los eclipses del 2024

Estas serán las fechas de los próximos eclipses solares y lunares que presenciará el mundo el próximo año y en qué partes del mundo se verán.

8 de abril de 2024:



Se trata de uno de los eventos más esperados del próximo año. La trayectoria de totalidad de este eclipse solar total atravesará México, Estados Unidos y Canadá. Un evento de este tipo se produce cuando la Luna cubre completamente la cara del Sol, explica Time and Date. Para verlo, usted tiene que estar en algún lugar dentro de una estrecha trayectoria de totalidad.



¿Es visible en Bogotá?



No.

2 de octubre de 2024



Un eclipse solar anular se produce cuando la Luna cubre el centro del Sol, dejando que los bordes exteriores visibles del Sol formen un "anillo de fuego" o anillo alrededor de la Luna. Entre las regiones que verán, al menos, un eclipse parcial serán Sur de Norteamérica, Gran parte de Sudamérica -principalmente Argentina y Chile-, Pacífico, Atlántico, Antártida.



¿Es visible en Bogotá?



No.

Así se vio el eclipse anular de Sol desde el desierto de La Tatacoa, en el Huila. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

24 y 25 de marzo del 2024



El eclipse lunar penumbral de estas fechas tiene lugar cuando la Luna atraviesa la parte exterior y tenue de la sombra de la Tierra, la penumbra. Este tipo de eclipse no es tan dramático como otros tipos de eclipses lunares y a menudo se confunde con una Luna Llena normal, dice Time and Date. Las regiones que lo verán serán gran parte de Europa, norte y este de Asia, gran parte de Australia, gran parte de África, Norteamérica, Sudamérica, Pacífico, Atlántico, Ártico, Antártida.



¿Es visible en Bogotá?



Sí.



17 y 18 de septiembre del 2024



El eclipse lunar parcial de esta fecha será visible en Europa, gran parte de Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Pacífico, Atlántico, Océano Índico, Ártico, Antártida.



¿Es visible en Bogotá?



Parcialmente.



17 de octubre del 2024



Eclipse casi lunar: según los cálculos del portal Time and Date, este acontecimiento no será visible desde ningún lugar de la Tierra.

Con información de EFE

