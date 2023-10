No son pocos los escenarios donde la literatura o el cine han planteado la posibilidad de que los robots se rebelen contra la humanidad y en un futuro nos dominen. Los ejemplos van desde Terminator, pasando por Matrix o la novela Yo, robot, publicada por Isaac Asimov en 1950, que también se adaptó al cine.



Le puede interesar: Los Andes recibirá el evento internacional de diseño y arquitectura más grande del país

Con el avance de la inteligencia artificial, hoy estas máquinas en diferentes presentaciones y tamaños están presentes en diversos escenarios de nuestra vida, en nuestras casas, encendiendo y apagando las luces con solo pedírselos, o en las industrias, ensamblando los carros en los que nos movemos todos los días, o en la palma de nuestra mano, respondiendo a nuestras consultas con simples comandos.

No obstante esa familiaridad que hemos logrado establecer, el miedo aún persiste, impulsado también por los grandes avances tecnológicos que de alguna manera comienzan a parecerse a lo que veíamos en las películas, aunque –de momento– sin el componente apocalíptico, afortunadamente.

Facebook Twitter Linkedin

Madeline Gannon Foto: Facultad de Arquitectura y Diseño Uniandes

Hacerle frente a ese miedo le ha valido a la diseñadora Madeline Gannon el título de la ‘encantadora de robots’. Combinando técnicas de arte, diseño, informática y robótica busca mostrar nuevos futuros sobre cómo deberían ser las relaciones entre humanos y máquinas. Gannon es especialista en convencer a los robots para que hagan cosas para las que nunca fueron concebidos, de tal manera que en su obra podemos ver gigantes robots industriales que te pueden seguir como un cachorrito, otro grupo que se comporta más como animales de circo amaestrados que como una infraestructura de automatización o un gigantesco ojo saltón robótico que te sigue con curiosidad por una habitación.

Este tipo de experimentos son los que llevan a cabo la doctora Gannon y su equipo en Atonaton, un estudio que combina la innovación de un laboratorio de investigación con el ingenio de uno de diseño, intentando imaginar lo que será la normalidad dentro de unos 15 años. Una experiencia que la diseñadora compartirá con los colombianos durante su visita al país el próximo mes.

Gannon es una de las invitadas especiales que participarán en el Pabellón 2023, una conferencia internacional en la que del 11 al 13 de octubre se presentarán proyectos de creadores, diseñadores, arquitectos y artistas a través de diversos formatos. Antes de su llegada al país para este evento, que será organizado por la Universidad de los Andes, la diseñadora habló con EL TIEMPO sobre su obra y sobre cómo ve los retos que impone el vertiginoso desarrollo tecnológico que ha caracterizado a la época actual.

¿Qué representan los robots para usted?

Los robots normalmente son vistos como algo a lo que le tememos. Yo rechacé esta idea para verlos como algo que es más accesible, abordable y quizás amigable. Y utilizo máquinas que ya existen, que están ahí fuera en el mundo. Lo que intento mostrar a través de la lente de un artista es que si cambiamos su software podrían ser algo completamente diferente para nosotros. Podrían aumentarnos, mejorarnos. Podrían ser colaboradores y compañeros nuestros. Y es esta distancia la que debemos tomar como sociedad para adaptar la tecnología a lo que realmente queremos ver en el mundo.

¿Cómo se convirtieron en la parte central de su trabajo?

Conocí a un robot en el sótano de un edificio, estaba allí sentado sin hacer nada, completamente solo. Y no sabía para qué usarlo, qué hacer con él. Así que decidí hablar con él, verlo moverse y aprender a programarlo. Y, de repente, la gente estaba más interesada en mi relación con estas máquinas que en lo que hacían por ellas mismas. Los robots en general solo son valiosos si están haciendo algo útil y mis máquinas son completamente inútiles, pero he aprendido a utilizarlas correctamente para que puedan existir en el mundo y tener, con suerte, una vida mucho más interesante que las aburridas vidas en las fábricas, haciendo tareas repetitivas una y otra vez.

La ciencia ficción suele pintar a estas máquinas como algo que puede llegar a salirse de control. ¿Usted cree que es posible continuar con su desarrollo tecnológico manteniendo la armonía?

Así es. Creo que es importante tener más artistas, más poetas, más personas que están en sintonía con la forma en que las sociedades y las culturas florecen. Cuando apenas se empieza a aprender el lado técnico de las cosas esas son las voces que necesitamos tener mostrando al mundo que hay una gama de posibilidades y no solo una narrativa distópica para estas tecnologías.

Facebook Twitter Linkedin

En una de sus obras doma hordas de máquinas autónomas para que se comporten como una manada de animales. Foto: Atonaton

Por su trabajo se ha ganado el sobrenombre de ‘encantadora de robots’. ¿Qué opina de esa denominación?

Es muy emocionante. Es una marca. Pero demuestra que normalmente pensamos en controlar a las máquinas. Cuando vas a la escuela a aprender a programar computadores o robots, estos siguen tus órdenes. La idea de la ‘encantadora de robots’ es alguien que no trata de imponer su control al tratar de convencerlos. A veces hacen lo que quieren y tengo que convencerlos de que cooperen conmigo. Creo que es una metáfora más pertinente para nuestra relación con la tecnología en el futuro. A medida que empiezan a pensar por sí mismos, tenemos que ser capaces de convencerlos de que hagan las cosas que queremos, no solo de ordenarles.

También: Histórica misión Psyche de la Nasa a un asteroide metálico se aplaza al 12 de octubre

En sus instalaciones usted hace que las máquinas la sigan como cachorros o consigue que incluso le den masajes. ¿Cuál es el propósito de su obra?

Me apasiona inspirar a otros para que se involucren en la tecnología, a gente de distintas partes del mundo, con distintos intereses. Ahora son solo los ingenieros o los informáticos los que deciden cómo esta tecnología de alto impacto llega a la sociedad. El propósito de mi trabajo es inspirar al mayor número de personas para que tengan una opinión y quieran ayudar a diseñar cómo nos afecta esta tecnología.

¿Cómo considera que gente de otros campos debe involucrarse en el desarrollo de estas tecnologías?

La cuestión es que esta tecnología sale del laboratorio para vivir en un entorno salvaje. Y las cosas que funcionan en estos entornos son completamente diferentes ante la fricción y el desorden de la vida cotidiana en la ciudad, en la naturaleza. Hay otros tipos de disciplinas que saben cómo lidiar con eso. No es algo que se capte mucho en los campos de la robótica y la informática y la ingeniería, donde la vida es abstracta y perfecta, pero si hablas con diseñadores urbanos, arquitectos y artistas, con gente de fuera de los ámbitos tecnológicos tradicionales, saben que hay una buena intención para lo que quieres hacer, y luego está el desorden de la realidad y cómo conseguir que esas cosas se alineen lo mejor posible. Por eso quiero que más poetas, más artistas, más diseñadores y más autores participen en la concepción de este futuro y ayuden a hacerlo realidad.

Pero ¿cómo cree que será nuestra relación con estas máquinas en el futuro?

A mí me gusta la idea de los diferentes modelos de relaciones. Tenemos todo tipo de relaciones en nuestra vida, nuevos amigos, mascotas, compañeros de trabajo, jefes, hijos. Tenemos todas estas dinámicas diferentes que llenan nuestras necesidades con sus características sociales. Yo veo a los robots como otra dimensión que puede ayudarnos a hacer la vida más agradable. Y eso puede estar en un espectro que va de lo útil a lo inútil. Tenemos mascotas y las mantenemos a nuestro alrededor porque nos hacen la vida más agradable. Tenemos hijos, que no son precisamente útiles los primeros años, pero mejoran mucho nuestras vidas. Y así tenemos todas estas relaciones diferentes. Para mí, los robots son una forma más de tener una existencia más plena y multidimensional.

Además: La sonda Parker de la Nasa se acerca como nunca al Sol

¿Cómo es su proceso creativo?

Normalmente, mis amigos me invitan a hacer algo con sus robots. Así que muchas veces estos robots tienen un montón de tiempo de inactividad entre cuando están haciendo algo útil y cuando están haciendo la siguiente cosa útil. Así he sido capaz de colarme en la parte inútil del tiempo para ayudar a dar vida a estas máquinas. Por lo general me inspiro en el propio robot, cada uno tiene un cuerpo diferente, se mueve de una manera determinada. Los más grandes suenan como dinosaurios y los más pequeños, como pájaros. Intento que se muevan y reaccionen ante la gente lo antes posible. Luego me quito la gorra de ingeniera y me pongo la de bióloga, o simplemente observo lo que hace la gente y cómo reaccionan los robots. Y luego puedo entrar y ajustar un poco el cerebro del robot para ver qué cosas aumentar y mejorar, y qué cosas minimizar. Y poco a poco, tomo esta cosa que está muy controlada y le añado un poco de caos y de repente la gente empieza a verlo como vida. Cuando le añado demasiado caos, empiezo a retroceder, así es como sé que está correcto. Ese es mi proceso de dar vida a estas máquinas.

Facebook Twitter Linkedin

Gannon transforma gigantescos robots industriales en criaturas mecánicas que respiran y viven. Foto: Atonaton

¿Cómo lidiar con la idea de que son máquinas inmensas que también pueden ser peligrosas?

Creo que son buenas metáforas para muchas de las otras máquinas que estamos empezando a ver. Estos grandes robots no se parecen a nosotros, no se comportan como nosotros, no tienen cara, no pueden hablar, son tan grandes, pesados y peligrosos como los vehículos que se conducen solos, por ejemplo. Así que es una forma de explorar estas ideas y empezar a obtener un vistazo al futuro y si es lo que queremos. También creo que es increíble estar ahí delante de estas cosas grandes, gigantes y peligrosas, y que vengan corriendo hacia ti, se detengan y parezcan un cachorrito emocionado que solo quiere jugar. Quiero que la gente sienta eso por nuestra tecnología. Tan a menudo se nos habla sobre el miedo y sobre la ansiedad al respecto, pero realmente depende de lo que decidamos hacer con ella como sociedad.



REDACCIÓN CIENCIA

​@TiempodeCiencia