La Luna Rosa se podrá ver el 6 de abril de 2023 desde la hora central en Estados Unidos., Canadá y México y las zonas horarias de Colombia, Perú y Panamá, según informó la página web de Exploración del Sistema Solar de la Nasa.



No obstante, el periódico argentino El Clarín, explicó más a profundidad las horas exactas en las que se enunciará. En Colombia y Perú, se hará visible, a las 11:35 p.m. del 5 de abril; en México, a las 10:35 p.m.; Argentina y Chile, a la 1:35 a.m. del 6 de abril y en Miami y Nueva York, a las 12:35 a.m.



Esta luna es la cuarta luna llena de las trece que se dan en el año,

Además, en abril se celebra el Mes de la Astronomía Global, con el objetivo de que las persona se interesen cada vez más por el mundo de la astronomía.



Cabe aclarar que, esta luna tendrá su color habitual, solo que su nombre se dio a partir de la celebración de eventos particulares. Lo invitamos a conocer las razones de su nombre.

¿Por qué se llama ‘Luna Rosa'?

Estados Unidos



Su nombre se remite a la celebración del nacimiento de la flor rosada llamada ‘phlox terrestre’, la cual marca el inicio de la temporada de primavera en Estados Unidos.



Hindú



Para los hindúes, la luna rosada corresponde al festival “Hanuman Jayanti, la celebración del nacimiento de Hanuman, el dios mono que es ampliamente venerado en India,”, según se lee en el medio RT, cadena de televisión internacional financiada por el Estado Ruso.

Creencias religiosas



Las personas católicas la llaman ‘Luna de Pascual’, ya que esta marca el inicio de la Semana Santa.

Se podrá apreciar en algunas partes del mundo, según informó Marca.

Eventos astronómicos en abril

De acuerdo con lo informado por el diario español Marca, para este mes habrán tres eventos astronómicos que se podrán observar desde diferentes partes del mundo.



- 6 de abril: Luna Rosa

- 20 de abril: Eclipse solar híbrido

- 21-22 de abril: Lluvia de Líridas

Lunas Llenas de este 2023

Según informó el diario deportivo español AS, todas las Lunas Llenas tienen un nombre que las caracteriza:





- 7 de enero: Luna de Lobo

- 5 de febrero: Luna de nieve

- 7 de marzo: Luna de gusano

- 6 de abril: Luna rosa

- 5 de mayo: Luna de flores

- 4 de junio: Luna de fresa

- 3 de julio: Luna de ciervo

- 1 de agosto: Luna de esturión

- 31 de agosto: Superluna azul

- 29 de septiembre: Luna de cosecha

- 28 de octubre: Luna de cazador

- 27 de noviembre: Luna de castor

- 27 de diciembre: Luna fría

