Las fases lunares se producen por la interacción entre los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra. En un año, la Luna realiza 13 recorridos en torno a la tierra, es decir 13 lunaciones, donde cada lunación tiene una duración de 28 días aproximadamente y, normalmente, conocemos cuatro tipos de fase lunar, que son la Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante.



La Luna demora aproximadamente 28 días en repetir sus fases, y no solo pasa la Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante, sino que tiene formas intermedias a las que la tradición no les ha puesto nombre.



Este es el motivo por el que los astrónomos se refieren a las fases lunares en porcentaje de iluminación. De ese modo, la luna nueva es 0 %, la llena es 100 % y tanto creciente como menguante son 50 %.



El próximo 18 de marzo, por ejemplo, habrá luna llena y el 25 de marzo estará menguante.



Para el viernes, de acuerdo con la Nasa, la luna llena será en la madrugada, apareciendo frente al Sol en longitud terrestre a las 3:18 a.m. EDT. (2:18 a.m. hora Colombia). "Esto ocurrirá el jueves por la noche desde la zona horaria de Alaska hacia el oeste, a través del Océano Pacífico, hasta la Línea Internacional de la Fecha. La Luna aparecerá llena durante unos tres días alrededor de esta fecha, desde el miércoles por la noche hasta el sábado por la mañana", dice la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio.



