Luna llena de ciervo: así se podrá ver en Colombia

En la noche de este viernes 23 de julio, y durante los próximos dos días, se podrá ver en el mundo la 'luna llena de ciervo'.

Según la Nasa, la luna alcanzará su punto máximo a las 10:37 p. m. (ET), es decir, a las 09:37 p. m. en Colombia. Si el cielo está despejado, se podrá ver desde las ciudades.



¿De dónde viene el nombre? Se llama 'Buck Moon' o 'Luna llena de ciervo' porque es el momento en el que les crecen las astas a los ciervos machos. Cada año, mudan y les vuelven a crecer por esta época, según referencia The Old Farmer's Almanac.



Sin embargo, en otras partes el nombre cambia. Algunas tribus nativas americanas, como los anishinaabe, la denominan como la 'luna de frambuesa'; en Europa, algunos la llaman la 'luna de heno', por la producción de esta hierba en esta época, mientras que para hindúes y budistas, esta luna se conoce como 'Asalha Puha' y referencia el día del Dharma —fecha importante en el budismo—.



La próxima luna llena será el lunes 23 de agosto.



